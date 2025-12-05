Suscribete a
Muere el elefante Jums, macho dominante de Cabárceno, tras una fuerte pelea con su hijo

Era uno de los más longevos del parque y de los más valorados de la especie en los zoos europeos, con una veintena de descendientes

EP

Jums, el macho dominante de la manada de elefantes africanos del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, falleció en la tarde del miércoles a consecuencia de las heridas sufridas en una pelea con otro de los ejemplares del grupo, su hijo Jumar, en ... lo que apunta a una disputa de machos por conseguir la predominancia.

