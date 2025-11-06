Herida una mujer de 80 años tras el asalto a su vivienda con ella dentro

La Guardia Civil ha procedido a la detención «in situ» de tres varones por un supuesto delito de robo con fuerza en una vivienda habitada en la madrugada del 18 de octubre en Vecindario (Gran Canaria). Los hechos se produjeron en el domicilio de una ... mujer de aproximadamente 80 años que estaba en el interior durante el robo y tuvo que ser atendida por el personal sanitario.

La operación policial se desencadenó gracias a la colaboración ciudadana cuando, alrededor de las 4:45 horas, el Centro de Control de la Guardia Civil recibió un aviso crucial en el que se comunicaba que varios individuos estaban entrando en una vivienda tras acceder presuntamente a la fuerza al interior.

La rápida actuación de la patrulla de la Guardia Civil del área de prevención de la delincuencia del Puesto Principal de Vecindario fue determinante. Una vez personados en el lugar, los agentes se percataron de la presencia de tres individuos en el interior, escuchando gritos. El testimonio de un vecino confirmó la violencia del acceso, manifestando que los asaltantes habían forzado la puerta principal de la casa a base de patadas para lograr su apertura.

El robo cobra una especial gravedad al haberse perpetrado en un domicilio habitado por una persona de extrema vulnerabilidad, una mujer de aproximadamente 80 años. Tras la intervención, la mujer fue atendida por personal sanitario y posteriormente trasladada al Hospital Insular para una mejor valoración y asistencia médica. Dentro del domicilio, se observó un gran desorden en el mobiliario y claros signos de búsqueda intencionada de objetos de interés por parte de los autores.

Los tres presuntos autores fueron detenidos en el lugar de los hechos, siendo instruidas las correspondientes diligencias por el área de atención al ciudadano del Puesto Principal de Vecindario, logrando los agentes recuperar varios teléfonos móviles y comprobar que habían intentado sustraer dos patinetes eléctricos.

Los detenidos fueron puestos a disposición judicial en el Juzgado de Instrucción de Guardia de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas). Este tipo de incidentes, que atentan contra el patrimonio y la integridad de las personas, revisten una gran peligrosidad, especialmente cuando la víctima es una persona mayor y vulnerable.