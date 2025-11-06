Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Nancy Pelosi anuncia su retirada de la política tras cuatro décadas en el Congreso

SUCESOS

Herida una mujer de 80 años tras el asalto a su vivienda con ella dentro

Han sido detenidas tres personas, que forzaron la puerta principal a patadas

Herida una mujer de 80 años tras el asalto a su vivienda con ella dentro
GUARDIA CIVIL/ARCHIVO

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

La Guardia Civil ha procedido a la detención «in situ» de tres varones por un supuesto delito de robo con fuerza en una vivienda habitada en la madrugada del 18 de octubre en Vecindario (Gran Canaria). Los hechos se produjeron en el domicilio de una ... mujer de aproximadamente 80 años que estaba en el interior durante el robo y tuvo que ser atendida por el personal sanitario.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app