El Gobierno de Canarias 'rastrea' todas las consejerías en busca de corrupción por el 'caso Mediador'

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que se está «rastreando» en todas las consejerías en busca de posibles afecciones por el llamado 'caso Mediador' y si se produjeron reuniones con el empresario Marco Antonio Navarro Tacoronte, intermediario de esta supuesta trama de corrupción y extorsión que ha salpicado al PSOE con el exdiputado Juan Bernardo Fuentes y el Director General Taishet Fuentes como imputados.

Busca dar así «absoluta transparencia» a los ciudadanos, con cinco personas al frente de una «investigación extraordinaria y urgente» sobre la actividad de la Dirección General de Ganadería porque «es obligación» del Ejecutivo dar «absoluta transparencia» a los ciudadanos, colaborar con la Justicia y «aclarar absolutamente todo».

En un pleno monográfico sobre el 'caso Mediador', el presidente defendió que el Gobierno ha actuado «de manera inmediata» ante los hechos bajo investigación judicial y subrayó una vez más que ninguna de las doce personas que han sido detenidas en el marco de esta trama forman parte del Ejecutivo. Y si bien reconoció que la designación del exdirector general de Ganadería, Taishet Fuentes, no fue acertada, sí afirmó que «lo fue sin duda su cese», pues «no fue la persona adecuada, hubo un enfrentamiento con el sector ganadero y realizó afirmaciones desacertadas».

Torres insistió en que el Gobierno ya está «rastreando» en todas las consejerías y Nuestra tolerancia con la corrupción es cero, y si alguien ha cometido una ilegalidad, que caiga todo el peso de la ley sobre esa persona. Este gobierno «no admite actitudes corruptas».

Un caso «bochornoso» para Canarias

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Manuel Domínguez, señaló que el 'caso Mediador' «empaña» y es «bochornoso» para la política canaria y recordó a Torres que este caso «nace» en el seno de su Gobierno. Manuel Domínguez lamentó que el presidente del Gobierno de Canarias haya intentado convertirse una vez más en una «víctima». «Pobre señor Torres. Yo no sabía nada. Me he enterado por los medios. Han sido ustedes los que nos han puesto en esta tesitura», ironizó Domínguez, quien consideró una «vergüenza» que haya tenido que ser el PP quien haya «empujado» al Partido Socialista a tomar medidas porque «ustedes se personaron porque se ha personado el Partido Popular».

Por el Grupo Nacionalista Canario, el diputado José Miguel Barragán preguntó por qué el exdirector general de Ganadería, Taishet Fuentes, sigue apareciendo como miembro del consejo de administración de GMR y aseguró que el presidente Torres sabía de la existencia de un vídeo comprometedor del propio Fuentes y que fue utilizado para chantajear al Gobierno. Por eso, preguntó si Taishet fue cesado por esta razón y destinado a un destino «más seguro» como candidato a la Alcaldía de Betancuria para acabar con dicho chantaje.

El diputado Jesús Ramos Chinea, de Agrupación Socialista Gomera (ASG), dijo que este gobierno «no tiene nada que esconder» y «no existe un pacto de silencio». El diputado defendió que el presidente Torres puede presumir de haber desarrollado en estos cuatro años una labor «de transparencia y sinceridad en todo momento» y le brindó el «máximo compromiso» de su grupo y el «interés mutuo» por esclarecer estos hechos.

El portavoz del Grupo Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero, defendió las medidas adoptadas por el Gobierno desde que estalló el 'caso Mediador' y pidió que se extremen las medidas para impedir la corrupción en el seno del Ejecutivo y se faciliten los medios para que cualquier funcionario pueda denunciar cualquier actuación irregular sin temor a represalias.

Luis Campos (NC) dijo que no va a defender al Gobierno pero quiso dejar claro que no se puede «manchar» al conjunto de las administraciones públicas porque unos «miserables» hayan decidido corromperse, pues eso supone «atentar contra la democracia y la fortaleza de las instituciones». Luis Campos consideró que el Ejecutivo canario está dando los «pasos adecuados» y pidió que no le «tiemble el pulso» si se detecta alguna afección por este caso y que actúe con «total contundencia», sea quien sea la persona que lo haya llevado a cabo.

Por su parte, la diputada socialista Nira Fierro afirmó que el Gobierno de Canarias ha actuado de forma «clara y rotunda» frente al 'caso Mediador' y ha dado una respuesta «ejemplar», al tiempo que admitió que le gustaría ver la misma «contundencia» en otras formaciones políticas (en alusión al Partido Popular) con respecto a otros casos similares de corrupción.

Por último, el diputado de Ciudadanos (Cs) Ricardo Fernández de la Puente pidió ante el 'caso Mediador' que se rindan cuentas en todas las responsabilidades políticas y se esclarezca si ha habido un dispendio del dinero público y si se ha hecho un uso ilícito de las instalaciones del Gobierno de Canarias, al tiempo que trasladó su credibilidad en la honorabilidad del presidente y de su Gobierno.