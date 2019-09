«Es duro que en Canarias el PP te aplique tesis bolivarianas»

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha publicado este martes la separación de funciones del presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, el conservador Juan Cardona (PP). Es el paso previo a la llegada de Luis Ibarra (PSOE) al frente de la institución. Los frugalistas y propietarios de embarcaciones de veleros y barcos de motor que hay en el Muelle Deportivo de Las Palmas esperan que Ibarra paralice el procedimiento de turistificación de esta zona.

La norma del puerto de Las Palmas lanzada por el PP trata de sacar a propietarios locales de barcos empadronados en viviendas radicadas en las islas «en una mezcla de disparates que cualquier funcionario no se atreve a firmar porque sabe que prevarica», apunta Manuel Pío, afectado, y retornado de Venezuela «con algunas pocas divisas que pude lograr traer».

¿Qué ocurre? A su juicio, «lo que pasa es que el presidente saliente (PP), Juan Cardona, es de lo que gustan los eventos y ha querido montar una burbuja aquí al precio que sea, como si hay que electrificar esto de nuevo sacando a la gente del país», apunta Pío, que apostilla: «no siento que se marche sino que vuelva».

Denuncia que decenas de propietarios de barcos que están atracados en el Muelle Deportivo de Las Palmas esperan que Puertos del Estado y Luis Ibarra «vuelvan a poner todo en orden y adapten las cosas nuevamente a la UE y olvidando esta etapa cuando se quiso imitar el puerto de La Guaira», señala Pío. En el Muelle Deportivo de Las Palmas el número de empleados públicos habría pasado de siete efectivos de 2017 a 17 de 2019.

Pío afirma que este barco es «resultado de lo poco que he podido salvar de Venezuela, donde fui redactor jefe de un diario cerrado por el régimen chavizta». Los propietarios denuncian una «cacería de dueños de barcos que viven en zonas deportivas en favor de la turistificación del área aplicando barreras a la población local». «No somos mendigos, aquí la lado vive un catedrátido de Derecho Constitucional, otro es operador de bolsa, somos gente liberada de carga financiera, un tesoro para las empresas de restauración de aquí»

Pío y otros propietarios en el Muelle Deportivo de Las Palmas - ABC

«Gastamos más nosotros que las regatas»

Denuncia una campaña de «acoso» como si fuésemos «okupas» porque «nos han estigmatizado, haciendo creer a las familias que somos unos escuálidos, como se diría en el lenguaje chavizta del PP de Juan Cardona». «Nosotros importamos poco, lo que quieren realmente es renovar los pantalantes, ponerles luz solar, mejorar las instalaciones eléctricas, y esos son licitaciones y contratos negociados de vídeos, cambiar marcas, planes de márjeting, viajes a ferias, stands, poner sombrillas de refresqueros, hacer eventos que en el lenguaje se llama corredores ambientales».

Apunta que «si la orden hubiese venido de Podemos lo puedo hasta comprender, pero que haya sido el PP de Australia Navarro el que haya lanzado esta campaña chavista contra propietarios españoles en suelo español, no tiene perdón de nadie». Agrega que «todavía msigo contrariado» porque «lo que he vivido con el PP en estos últimos meses es como si viviera en la época de Nardy Barrios, la Venezuela de Nicolás Maduro, gente sin ideología que manda a una técnico zombi a practicar acoso», subraya el navegante.

«Opacidad»

Pío denuncia que la opacidad del procedimiento en la Autoridad Portuaria de Las Palmas «ha sido total» porque «tanto que son al folcklore y no han publicado ni la orden y menos una nota oficial, han mandado al brazo ejecutor a incordiar y generar desgaste emociona». Si el problema es que no tienen puntos de atraque para regatas internacionales, que no las hagan, nosotros gastamos más todo el año».

Afirma «no soy portavoz de nadie» y que «he estado trabajando aquí, tras una larga estancia profesional en Venezuela, y cuando llega mi jubilación decido lanzarme a vivir en algo que me apasiona, el mar. Hasta que aparece el brazo ejecutor de algún verdolaga comercial y decide echarme porque soy canario para alquilar a cualquier un pasillo de pantalanes», apostilla Pío.