Bolaños ningunea las críticas de Podemos al Rey y Díaz se mantiene al margen

Que «se centren» en lo importante y no en gestos «intrascendentes». Esa fue la respuesta de Félix Bolaños, ministro de Presidencia, a las críticas de Podemos al Rey. El partido de la ministra Ione Belarra exigió el lunes explicaciones al Ministerio de Exteriores y censuró a Felipe VI por no levantarse ante la espada de Simón Bolívar en Colombia, durante la ceremonia de toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro. Moncloa ninguneó el cabreo de sus socios.

La actitud del Rey no ha provocado en Colombia ninguna polémica, a pesar de que Podemos insista en redes sociales en que Don Felipe «ha insultado» al pueblo colombiano. De hecho, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, tampoco se levantó cuando la espada pasó ante ellos. Fuentes de Casa Real explicaron ayer que al no tratarse de un símbolo nacional ni estar previsto en el protocolo, los jefes de Estado no tenían obligación de levantarse. El PSOE cerró ayer la polémica tildando la preocupación de Podemos de «intrascendente». Bolaños explicó ante las preguntas de la prensa que se trataba de un gesto «totalmente menor» y evitó así la respuesta de Moncloa y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que había intentado buscar Podemos con esto.

Mientras, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, se ha mantenido todo el tiempo al margen de la polémica. Desde su entorno explicaron ayer a ABC que se trata de una iniciativa crítica de Podemos. No obstante, eso no significa que el equipo de Díaz no haga el mismo reproche al Rey, sin embargo, la vicepresidenta ha preferido no dar esa batalla en público. Evitando así el choque con el PSOE. Podemos es quien juega ese papel. En todo lo relacionado con la Monarquía, son incisivos y buscan diferenciarse mucho del PSOE.

«El Ministro Bolaños ha dicho que el desplante de Felipe VI a la espada de Bolívar no tiene trascendencia. Sin embargo, fue el único jefe de Estado que no se levantó y se vio en todas las TV del mundo. La pregunta es si esa decisión estaba refrendada por el Ministro de Exteriores», escribió en Twitter el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique. Le preguntaron al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, si el Gobierno y el presidente Sánchez «refrendan» el gesto que tildan de «extrema gravedad». Buscaron las cosquillas de Moncloa para que hiciesen un juicio, sin éxito. Fuentes del departamento de Exteriores aclararon ya el lunes por la noche que no iban a entrar en lo que consideran una polémica artificial. Y Bolaños respondió quitándoles peso.

«Detalles sin trascendencia»

«Son detalles sin demasiada trascendencia», expresó desde Almería el ministro de Presidencia, declaraciones recogidas por Europa Press. «Creo que la solidez y la amistad entre España y Colombia es absoluta y buena prueba de ello es la delegación que España mandó a la toma de posesión del nuevo presidente encabezada por Su Majestad el Rey acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores», añadió.

En el artículo 64 de la Constitución Española pone que Felipe VI no puede tomar la decisión personal de insultar al pueblo colombiano sin consultarlo previamente al ministro competente.



El ministro de Cultura, Miquel Iceta, consideró por su parte que es «desproporcionado» pedir perdón como pidió Podemos. Pero Echenique, infatigable, siguió en Twitter: «En el artículo 64 de la Constitución Española pone que Felipe VI no puede tomar la decisión personal de insultar al pueblo colombiano sin consultarlo previamente al ministro competente». Se refiere a la parte de la Carta Magna que señala lo siguiente: «Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes».

La oposición también defendió al Rey. El portavoz adjunto del PP en el Congreso de los Diputados, Jaime de Olano, dijo que Felipe VI «ha cumplido estrictamente el protocolo» y tildó de «inadmisibles» las críticas de Podemos. Desde Vox, el diputado Juan Luis Steegman defendió al monarca al estilo del partido: «(La espada) estaría todavía manchada de sangre de españoles». Y Ciudadanos aplaudió el no levantarse «por no plegarse a caprichos indigenistas que solo buscan ofender a nuestro país», según recogió también Ep. «Basta con ver la reacción de los enemigos de España para saber que Felipe VI vuelve a acertar en su defensa de España», abundaban.