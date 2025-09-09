Baleares, en alerta naranja por un temporal que deja vuelos cancelados y tormentas torrenciales El aeropuerto de Palma acumula 240 retrasos, 18 cancelaciones y 13 desvíos debido al mal tiempo

Baleares permanece desde primeras horas de la madrugada en alerta naranja debido a un temporal que se prolongará durante toda la jornada y la próxima madrugada. La Dirección General de Emergencias e Interior del Gobierno regional ha alertado de precipitaciones que podrían alcanzar los 50 litros por metro cuadrado y rachas de viento de hasta 90 km/h. La alerta se enmarca en el Plan Especial ante Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteobal), diseñado para coordinar los recursos de emergencia ante posibles incidentes derivados del mal tiempo.

Hasta el momento, Palma es la localidad más afectada, con 34,4 litros por metro cuadrado recogidos en el aeropuerto y 26 litros en el puerto. Otras zonas del sur de Mallorca también registran precipitaciones significativas, aunque la Dirección General de Recursos Hídricos ha confirmado que no se han producido crecidas importantes en los torrentes ni situaciones de riesgo extremo por inundaciones.

El 112 ha gestionado hasta el mediodía de este martes un total de 49 incidentes en Mallorca, la mayoría relacionados con la caída de árboles (18), inundaciones de bajos y vía pública (10) y desprendimientos de riesgo (4). Las localidades más afectadas son Palma (24 incidentes), Calvià (9), Algaida (3), Andratx (3), Manacor (2) y Marratxí (2). De manera puntual, se han registrado incidentes en Deià, Escorca, Puigpunyent, Sant Joan y Santa Maria.

El director general de Emergencias, Pablo Gárriz, destacó que «el hecho de que se hayan producido relativamente pocos incidentes graves se debe a dos factores: que la mayor parte de la tormenta ocurrió de noche y a que la ciudadanía está demostrando una creciente cultura de autoprotección. Las personas actúan de manera responsable ante situaciones de riesgo, y eso contribuye a que los efectos del temporal sean más contenidos».

Vías y carreteras bajo vigilancia

El Consell de Mallorca ha recomendado extremar la precaución al circular por la Serra de Tramuntana, debido a posibles desprendimientos de piedras y rocas. Se aconseja circular preferentemente por autopistas y carreteras principales, moderar la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y evitar detenerse sobre puentes. Asimismo, se recomienda no atravesar pasos inferiores o túneles inundados ni torrentes, ya sea a pie o en vehículo.

En los hogares, las autoridades instan a asegurar objetos en el exterior, evitar refugiarse en sótanos o garajes, desconectar aparatos eléctricos y mantenerse en zonas altas de la vivienda. Se alerta también sobre los paseos marítimos, espigones y acantilados, donde el viento y la lluvia representan un riesgo adicional.

El temporal ha provocado retrasos y cancelaciones en la operativa aérea. En el aeropuerto de Palma, se registran cerca de 240 vuelos retrasados, 18 cancelaciones y 13 desviaciones. Según Aena, de los vuelos programados para salir de Son Sant Joan, 122 presentan retraso y cinco han sido cancelados. En cuanto a los aterrizajes, 118 vuelos registran demoras y 13 han sido desviados.

En Ibiza, se han cancelado 12 vuelos: cinco de salida y siete de llegada. Menorca, por su parte, no registra incidencias destacables hasta el momento.

Permanece la inestabilidad

Tras las tormentas de la pasada madrugada, la inestabilidad continuará durante este martes en las Islas. Se esperan chubascos y tormentas fuertes, localmente muy fuertes o torrenciales, con posibilidad de granizo. Las temperaturas máximas oscilarán entre 24 y 26 grados, y podrían registrarse rachas de viento fuertes asociadas a la tormenta.

El Ayuntamiento de Ibiza ha decretado el cierre temporal de parques y jardines públicos, zonas de juegos infantiles e instalaciones deportivas al aire libre. Estas medidas se mantendrán mientras dure la alerta.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una mejora gradual a partir del miércoles, con la desaparición de lluvias y viento hacia la tarde. Durante este martes, se mantendrán los chubascos y tormentas localmente fuertes, con riesgo de granizo, y temperaturas máximas entre 24 y 26 grados.

Las autoridades recomiendan mantener la calma, extremar las precauciones y seguir únicamente la información oficial. «Todos los recursos de emergencia permanecen en alerta y preparados para intervenir de manera inmediata ante cualquier eventualidad», aseguró Gárriz.