Suscribete a
ABC Premium
Mundial 2026
En directo: comienza el sorteo que decide los rivales de España, grupos y cruces del torneo

denuncia del salud

Un juez de instrucción inhabilita a un oncólogo del Hospital San Jorge por mala praxis, a quien se investiga por tres homicidios imprudentes

El Juzgado de Instrucción número 3 de Huesca investiga también, tras la denuncia presentada por el Salud, si es el responsable de 25 delitos de lesiones imprudentes

El Servicio Aragonés de Salud, personado en el caso, ha puesto en marcha una unidad de atención a los afectados y familias

La huelga de médicos convocada en Aragón afectará a la reducción de las listas de espera

La gerente del Salud, Ana Castillo, y la directora de Atención Hospitalaria, Sara Guillén
La gerente del Salud, Ana Castillo, y la directora de Atención Hospitalaria, Sara Guillén gobierno de aragón

El Juzgado de Instrucción número 3 de Huesca ha inhabilitado a un oncólogo del Hospital Universitario San Jorge de Huesca tras la denuncia que presentó el Servicio Aragonés de Salud, el Salud, a la Fiscalía. La denuncia partió de una queja interna elevada ... a los mandos superiores. El juzgado investiga, partiendo de la documentación inicial aportada por el Salud, si las actuaciones médicas de este oncólogo pudieron dar lugar a 25 lesiones imprudentes e incluso a tres delitos de homicidio imprudente.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app