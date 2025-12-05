Un juez de instrucción inhabilita a un oncólogo del Hospital San Jorge por mala praxis, a quien se investiga por tres homicidios imprudentes

El Juzgado de Instrucción número 3 de Huesca ha inhabilitado a un oncólogo del Hospital Universitario San Jorge de Huesca tras la denuncia que presentó el Servicio Aragonés de Salud, el Salud, a la Fiscalía. La denuncia partió de una queja interna elevada ... a los mandos superiores. El juzgado investiga, partiendo de la documentación inicial aportada por el Salud, si las actuaciones médicas de este oncólogo pudieron dar lugar a 25 lesiones imprudentes e incluso a tres delitos de homicidio imprudente.

El oncólogo ha sido inhabilitado provisionalmente por orden judicial para el ejercicio de su profesión en la rama sanitaria desde el pasado 20 de noviembre mientras dure la presente causa y hasta que recaiga sentencia firme en la misma o varíen las circunstancias que han motivado su adopción, aunque lleva apartado de su cargo desde el pasado 7 de julio, según ha dado a conocer hoy la responsable del Salud, Ana Castillo, en una rueda de prensa.

El médico ya no estaba trabajando en el hospital oscense al ser suspendido de funciones mediante resolución administrativa dictada por el propio Salud.

El juez de instrucción considera ahora, de conformidad con lo solicitado por el Ministerio Fiscal, que la medida cautelar de inhabilitación para el ejercicio de su profesión sanitaria es necesaria y proporcionada en este caso ante la denuncia presentada por el servicio autonómico sanitario.

Posible negligencia

El proceso abierto contra este oncólogo se inició a raíz de una comunicación del propio Hospital San Jorge. La Gerencia del Sector de Huesca remitió formalmente un informe al Salud el pasado 12 de marzo sobre unos hechos que podrían ser objeto de una posible negligencia de actuación por parte de este profesional. Al día siguiente, el Salud inició una investigación a cargo del área de su área de Gestión Sanitaria e Inspección.

Se recogió toda la información relacionada con este proceso -cuyo motivo no ha trascendido al detalle- y se abrió una investigación que culminó con el inicio de un procedimiento disciplinario en el que se acordó la suspensión de funciones del profesional el 7 de julio, fecha a partir de la cual no ha vuelto a trabajar.

Durante el periodo que ha durado la investigación interna realizada desde el Salud hasta la suspensión de funciones, las actuaciones de este facultativo fueron supervisadas. Tras incoarse este expediente y acordarse la suspensión de funciones, se formuló denuncia a la Fiscalía, que a su vez dio traslado al Juzgado de Instrucción lo que motivó que se abriese una investigación por la Policía Judicial, a partir de los informes iniciales que facilitó el Salud.

Durante todo este periodo de tiempo, el proceso ha estado bajo secreto de sumario por orden judicial hasta el pasado 12 de noviembre, cuando el juzgado acordó levantar este secreto, que fue notificado en días posteriores.

Desde la Consejería de Sanidad del Gobierno aragonés se ha creado un equipo de atención a los afectados y familias para atender a aquellas personas a quienes notifique el juez como posibles perjudicados. El Salud ha facilitado un teléfono de contacto de este equipo al juzgado para que desde allí lo proporcionen a estas personas.

La gerente del servicio, Ana Castillo, ha lamentado este hecho, ha manifestado su apoyo a los afectados, así como la disposición a todas las solicitudes por parte de la investigación judicial. «Es un caso lamentable y excepcional. Los servicios de oncología de nuestra comunidad desarrollan su trabajo con alta cualificación, profesionalidad y humanidad», ha concluido.