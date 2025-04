Los contagios siguen aumentando en Aragón y ya se extienden fuera de la zona del rebrote

La Consejería aragonesa de Sanidad notificó este jueves otros 53 casos de coronavirus, y buena parte de ellos ya se concentran fuera de las comarcas afectadas por el rebrote que se detectó hace una semana. Es decir, los contagios repuntan en Aragón de forma global. Esta región también ha comunicado este jueves otras 9 muertes por coronavirus ocurridas en los últimos días.

En cuanto a los contagios, de los 53 casos notificados este jueves, 35 se concentran en las comarcas oscenses afectadas por el rebrote, las de La Litera, Bajo Cinca y Cinco Medio. Los otros 18 casos se han detectado fuera de esas zonas, repartidos por diversos puntos de Aragón que no han sido desvelados por las autoridades autonómicas.

Uno de los temores que existen desde que apareció el rebrote del Aragón oriental es que ese foco extendiera el contagio en el resto del territorio, ya que no se han establecido medidas de confinamiento y se puede entrar y salir libremente de esas comarcas. Además de esas tres comarcas de Huesca, el brote afecta también a la vecina comarca de Caspe, en la provincia de Zaragoza.

Desde el Gobierno de Aragón , que ha defendido en todo momento que no es necesario cerrar esas comarcas, sostiene que el severo repunte de casos que se está apreciando en el resto de la región no está relacionada con ese foco . Es decir, que no se deben a una extensión de los contagios con origen en esa zona frutera que en esta época del año ve multiplicada su población por la llegada de temporeros para la recolección.

Según la Consejería aragonesa de Sanidad, el repunte de contagios Covid-19 que se está produciendo en el conjunto de Aragón ni se debe a una propagación con origen en esas cuatro comarcas ni con la aparición de nuevos brotes en otros puntos de la región. Lo achacan simplemente a un incremento de casos aislados.

Tanto el Gobierno aragonés como el Ministerio de Sanidad insisten en que el brote que afecta a esas cuatro comarcas del Aragón oriental -que limitan con Cataluña- está bajo control, con pruebas masivas que están permitiendo la detección precoz de nuevos casos y su aislamiento.

Pero, al margen de cuál sea el origen de este fuerte aumento de los contagios en el conjunto de Aragón -más allá de la zona afectada por el rebrote-, lo cierto es que el repunte es evidente: en las últimas semanas, hasta la aparición del rebrote, Aragón notificó una media de cuatro casos diarios; ahora son medio centenar, y ha crecido con fuerza el número de contagios detectados fuera de la zona del rebrote.

En los últimos siete días, el Gobierno de Aragón ha confirmado 257 nuevos contagios de coronavirus en la región. Una semana antes había comunicado 32, lo que da idea del alcance del repunte que se está registrando.