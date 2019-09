Política La Chunta se ofrece a Errejón para presentar listas conjuntas en Aragón Los nacionalistas aragoneses, socios del Gobierno de Lambán, dicen que Más País es su opción preferente para el 10-N

Chunta Aragonesista (CHA) se ha ofrecido a Íñigo Errejón para servirle como plataforma electoral en Aragón y preparar listas conjuntas con las que concurrir a las elecciones generales del 10 de noviembre. Así lo han indicado fuentes de CHA, escasas horas después de que trascendieran los contactos que Podemos había entablado con la Chunta para intentar formar una coalición electoral en Aragón.

El propio líder de CHA, José Luis Soro, ha confirmado que la opción preferente de su partido es coaligarse a Más País, la marca con la que Íñigo Errejón pretende dar de nuevo el salto a la política nacional desde la formación autonómica Más Madrid, la que alumbró cuando abandonó Podemos.

Los nacionalistas aragoneses de la Chunta forman parte del cuatripartito que gobierna en Aragón bajo la presidencia del socialista Javier Lambán. PSOE, Podemos, el PAR y la Chunta comparten el Gobierno regional, pero solo dos meses después de que echara a andar esta coalición encaran unas elecciones generales en las que se convertirán en competidores directos.

El PAR aún no ha decidido si se presentará a las elecciones generales del 10 de noviembre y si, en caso de presentarse, lo hará en solitario o aliado a alguna otra formación. La Chunta sí que ha decidido ya presentarse y queda claro que apuesta por ir en coalición con el competidor directo de Podemos, lo que supone renunciar al ofrecimiento que le ha hecho la formación morada. «En este momento, la opción prioritaria y el escenario sobre el que estamos trabajando es intentar articular esa coalición que entenedemos que sería la más ilusionante para Aragón, entre Más País y Chunta», afirmó este martes el líder de CHA, José Luis Soro, en una entrevista concedida a los informativos regionales de TVE.

La decisión definitiva la tomará el viernes el Comité Nacional de CHA, el máximo órgano de decisión de esta formación política que no se presentó a las elecciones generales de 2016 ni de 2017.

En los últimos días, Podemos ha lanzado el ofrecimiento a CHA y a IU para articular una coalición electoral de izquierdas en Aragón de cara a los comicios de noviembre, pero la Chunta se ha desmarcado abiertamente de esa opción escasas horas después de explorarla.

De cuajar la coalición electoral entre el partido de Errejón y la Chunta, la lista con la que concurran en Aragón se convertirá en competidora directa de Podemos, en pugna con Pablo Echenique, que ocupa el único escaño que obtuvo la formación morada en la provincia de Zaragoza en las elecciones generales del pasado abril.

Entre 2000 y 2008, la Chunta disfrutó de diputado en el Congreso, el escaño que logró en dos legislaturas José Antonio Labordeta, por entonces cabeza de cartel de CHA. A partir de entonces, este partido ya no consiguió diputado en solitario. Solo en 2011 recuperó la representación, pero compartida en el seno de la coalición que trabó con IU para presentarse a las elecciones generales de aquel año. En las generales de 2015 repitió aquella coalición, pero no logró ningún escaño en el Congreso, y en las siguientes citas nacionales con las urnas no presentó candidatura, ni en solitario ni en coalición.