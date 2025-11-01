Suscríbete a
Accidente

Antonio Hurtado: «La renovación del PSOE en Córdoba culminará con mi marcha»

La cara visible de los socialistas hace balance de sus 30 años en política, tras anunciar que renuncia a optar a la Alcadía en las próximas elecciones

La candidatura a la Alcaldía del PSOE en Córdoba tras el adiós de Hurtado: tirar de la cantera o un fichaje de campanillas

Davinia Delgado

Davinia Delgado

Córdoba

Ha llegado el momento de colgar la pajarita. Antonio Hurtado, actual portavoz del PSOE en el Consistorio, ha anunciado que se despedirá de la política activa al final del mandato, después de tres décadas en las que ha tocado todos los frentes posibles.

