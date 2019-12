Ximo Puig insiste en negar que mintió y abre la puerta a la posible comisión de un delito Contrató a The Report Company después de que esta le regalara la entrevista promocional

Tanto el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, como el administrador de la empresa The Report Company, Rafael Muñoz, insisten en que la entrevista publicada en un espacio patrocinado de «The Guardian» en 2016 no fue fruto de una relación económica. Ambos separan esa entrevista del encargo «posterior» que la Generalitat hace a The Report Company para insertar un suplemento sobre la Comunidad Valenciana en el mismo diario británico.

Rafael Muñoz, administrador de The Report Company, asegura a ABC que ni Ximo Puig ni el resto de líderes políticos a los que publicó entrevistas patrocinadas en «The Guardian» pagaron por este servicio. Preguntado si habría publicado la entrevista con Puig si la Generalitat no le hubiera contratado un paquete publicitario de 43.000 euros, sostiene que «sí, absolutamente», y añade que «en ningún momento la entrevista con ninguna persona estuvo condicionada a paquete comercial alguno». Muñoz asevera que, en el caso de la Comunidad Valenciana, «los servicios prestados fueron contratados y realizados con fecha posterior a la entrevista con el presidente de la Generalitat». Estas explicaciones, que coinciden con la versión del propio Puig, que «nunca» ha pagado por una entrevista (ambas recogidas ayer en ABC), puede poner a Puig y a Muñoz en serios aprietos.

El motivo es que The Report Company compró espacios publicitarios a The Guardian y, según su versión, habría regalado uno de ellos a Ximo Puig. Es decir, el presidente de la Generalitat recibió publicidad, autobombo, pagada por The Report Company, empresa a la que unos meses después adjudicó un contrato público de 43.000 euros para hacer un libro e incluir el citado suplemento publicitario sobre la Comunidad Valenciana en, precisamente, «The Guardian».

Según sus propias explicaciones, tenemos a un presidente autonómico aceptando regalías de una empresa a la que seguido convertiría en contratista del departamento de Presidencia de la Generalitat Valenciana, hechos que podrían ser constituvos de un delito de cohecho, fraude y/o tráfico de influencias, según fuentes jurídicas consultadas por este diario. Fuentes oficiales de la Generalitat aseguran a ABC que no aceptaron «ningún regalo, pues Ximo Puig solo accedió a hacer una entrevista con un periodista».

Ximo Puig no podía albergar duda alguna sobre el hecho de que l a entrevista que le hizo The Report Company apareció en «The Guardian» a cambio de dinero, ya que el diario británico la publicó en su edición digital bajo un antetítulo que decía «paid content», contenido de pago. Ningún periodista de «The Guardian» entrevistó a Puig, como ha confirmado el diario británico a ABC. El contenido, que califican como «publicitario» y «no periodístico» lo redactó The Report Company.

Fuentes oficiales del periódico británico confirmaron a ABC el pasado martes que «The Guardian publicó una serie publicitaria en 2016, escrita y pagada por The Report Company, incluida una entrevista con Ximo Puig. Este era contenido publicitario y claramente etiquetado como contenido de pago de acuerdo con nuestras pautas de financiación de contenido. Todo el contenido pagado es eliminado del sitio una vez que finaliza el período de campaña». Ximo Puig fue preguntado ayer por este asunto en Onda Cero. El presidente valenciano sostuvo que solo pagaron «por un libro y por un encarte publicitario» y remarcó que «como dice The Report Company, ni mi entrevista ni la de otros presidentes autonómicos» publicadas por el prestigioso rotativo británico «se pagaron en ningún caso» por la Generalitat.

El conductor del programa, Carlos Alsina, le preguntó por el hecho de que la entrevista la escribiera The Report Company y no los profesionales del periódico, conforme asegura «The Guardian». Puig señaló inicialmente que «no sé quién» [la hizo] para, a continuación, recalcar que «la hizo un periodista que dijo que trabajaba para The Guardian». Instado a aclarar este extremo y si el periodista se presentó a la entrevista como un profesional del periódico británico, el dirigente socialista vuelve a titubear: «Dijo que nos la hacía The Guardian. Sinceramente en estos momentos no lo sé... me pusieron en la agenda una entrevista y yo la hice».

Puig remarcó que «las entrevistas on line», como la que publicó y borró «The Guardian», no estaban «pagadas ni financiadas por terceras partes ni tampoco estaban vinculadas a ningún acuerdo comercial, sino que se efectuaron porque representan un interés relevante para la audiencia».

«The Guardian» desmintió a ABC de forma tajante estos extremos. Pese a que la Generalitat promocionaron a Puig por su «entrevista» en el diario británico, The Guardian clarifica que los contenidos patrocinados, como el de Puig, «están completamente separados de The Guardian y se producen en forma de un suplemento de impresión separado, con algunos contenidos publicados en línea con claras diferencias de diseño y etiquetado. Los anuncios publicitarios nunca se publican como periodismo de The Guardian y se tratan y marcan claramente como contenido publicitario. Es incorrecto describirlos como periodismo de The Guardian».

Además, las mismas fuentes añaden que «no hubo contrato ni comunicaciones de ningún tipo entre The Guardian y Ximo Puig con respecto a la entrevista». Añaden que «en casos como este, el contrato existe entre The Report Company y The Guardian para proporcionar un suplemento publicitario sobre un tema. The Report Company, y otras compañías similares, crean y pagan anuncios publicitarios que son anuncios largos. Por lo general, se basan en un tema y tienen una variedad de artículos y entrevistas».