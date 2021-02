ERC vuelve a retar a Pedro Sánchez y lleva mañana al Congreso la amnistía y la autodeterminación Los separatistas exigen que se reúna la mesa de gobiernos justo después del 14-F

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) situará mañana entre la espada y la pared al Gobierno de coalición o, para ser más precisos, a la parte socialista del Ejecutivo. La campaña de las elecciones autonómicas catalanas se librará esta semana también en Madrid y los republicanos independentistas forzarán al PSOE a pronunciarse, en plena campaña, sobre la «amnistía» y el «derecho de autodeterminación». Dos mantras del separatismo por los que Salvador Illa, el exministro y candidato del PSC, pasa de puntillas.

Ya la semana pasada, en el real decreto ley sobre la gestión del reparto de los fondos europeos, el Gobierno comprobó cómo esa sólida mayoría que aunó para los Presupuestos Generales del Estado no es garante de estabilidad. ERC, socio escogido por Pedro Sánchez, decidió votar en contra y solo la abstención sorpresa de Vox permitió que el Ejecutivo se ahorrase su primer disgusto del año.

Por la tarde, ERC volverá a retar al PSOE con una moción en el Congreso de los Diputados en la que instan al Gobierno a resolver el «conflicto político existente entre Cataluña y el Estado español». Un lenguaje artificial con el que el independentismo trata de instalar en el imaginario colectivo una disputa entre dos partes iguales, y con el que de paso se obvian los graves delitos cometidos por los cabecillas del «procés».

Illa, por ahora, promete que no gobernará con independentistas, pero evita pronunciarse sobre el futuro inmediato de los presos y sobre una reivindicación que el separatismo no olvida: ese supuesto «derecho de autodeterminación» –inexistente en la Constitución y no aplicable al caso catalán en el derecho internacional–.

Así pues, ERC pedirá a la Cámara Baja su apoyo para instar al Gobierno a, una vez superadas las elecciones autonómicas de este 14-F, reunir la mesa de gobiernos «de manera inmediata» con el nuevo Ejecutivo regional emanado de las urnas. Uno de los acuerdos de Sánchez con ERC para la investidura era dar recorrido a este foro, pero lo cierto es que después de sucesivos compromisos no inicia sus encuentros.

La intención de ERC en esa «mesa de diálogo», sin embargo, queda meridianamente clara en la moción que defenderá el Grupo Republicano mañana en el Congreso. «La solución del Grupo Parlamentario Republicano para resolver el conflicto del Estado con Cataluña es sobradamente conocida: amnistía y ejercicio del derecho de autodeterminación», defienden en la iniciativa la diputada Montserrat Bassa –hermana de la exconsejera presa Dolors Bassa– y el portavoz del grupo, Gabriel Rufián.

Unas propuestas, prosigue ERC, que deberán ser trasladadas al Gobierno por el nuevo Parlamento catalán. Unas propuestas ante las que deberá posicionarse mañana el PSOE.