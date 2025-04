Las tres facturas que Ayuso deja fuera, principal laguna de sus explicaciones

¿El hermano de Ayuso actuó como comisionista o usó una empresa pantalla?

Génova, según ha confirmado el propio Pablo Casado, recibió una información que situaba al hermano de Díaz Ayuso como comisionista en un contrato de suministro de mascarillas adjudicado por el procedimiento de emergencia el 1 de abril de 2020. Ayer, la presidenta madrileña difundió un comunicado en el que negaba que su hermano fuera comisionista: «La factura a Priviet Sportive no es una comisión por obtener el contrato de la Administración, sino el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid , que es distinto. Es una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación». Lo cierto es que los comisionistas -legales, por supuesto- obtienen un porcentaje a cambio de su trabajo, de las gestiones que realizan, por lo que no se entiende demasiado bien esa distinción que hace Ayuso. Por otro lado, si su hermano no era comisionista podría haber presentado la oferta a través de su empresa o en su condición de autónomo, pero prefirió hacerlo con la de una persona que es amigo suyo y de la presidenta Ayuso desde la infancia. Desde Sol argumentan que el motivo fue buscar un socio con capacidad financiera para adelantar el pago

El sector de la empresa adjudicataria: textil y ganadero

Priviet Sportive SL está dada de alta en tres códigos CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas): el 1320 - Fabricación de tejidos textiles; el 0150 - Producción agrícola combinada con la producción ganadera; y el 4641 - Comercio al por mayor de textil. En su objeto social tampoco aparecen actividades relacionadas con la comercialización de productos sanitarios. Esta adjudicación pública es la única que recibió en el contexto de la pandemia y no consta actividad previa en ese campo. En cualquier caso, fueron innumerables las empresas que, al calor de los contratos de emergencia, vendieron productos sanitarios por primera vez, aprovechando contactos o experiencia con el mercado chino, principal suministrador.

Las tres facturas pagadas a su hermano que la presidenta deja fuera

Isabel Díaz Ayuso informó en el comunicado oficial difundido este viernes de la existencia de cuatro facturas giradas por su hermano a Priviet Sportive SL a lo largo de 2020, pero aseguró que sólo una de ellas -cifrada en 55.850 euros más IVA- correspondía a los trabajos que su hermano hizo en el marco de la polémica adjudicación . Se negó a informar sobre las otras tres: «Del resto de las facturas no tengo que dar cuenta porque no tienen relación con la Comunidad de Madrid y mi hermano tiene derecho a su privacidad». La dirección nacional del PP tuvo conocimiento de pagos por un total de 286.000 euros. Si esta cifra es correcta, las tres facturas que Ayuso elude explicar ascenderían a más de 200.000 euros. ¿Qué otros trabajos hizo el hermano de Ayuso para la empresa del amigo de ambos? La duda es razonable, pero también es cierto que la carga de la prueba debe ponerla quien acusa. Si las denuncias presentadas en la Fiscalía Anticorrupción prosperan, sin duda se investigarán estos extremos: conceptos de las facturas, fechas de las trasferencias, documentación que acredite los trabajos y pruebas testificales.

¿Desconocía Ayuso la actividad de su hermano?

La presidenta ha asegurado en varias ocasiones que cuando se adjudicó el contrato ella no tenía información alguna sobre la relación económica de su hermano con el adjudicatario . No lo habría descubierto hasta que Pablo Casado le informó de la polémica intervención y ella pidió explicaciones a su hermano (y las dio por buenas). Según esta versión, Tomás Díaz Ayuso habría ocultado a su hermana en el momento de la contratación pública unos hechos que, de trascender, como finalmente ha ocurrido, podrían costarle incluso su carrera política. También es cierto que él lleva más de dos décadas trabajando en el sector sanitario , lo que le permitió tener los contactos en China para conseguir las mascarillas.

El contrato no distingue entre mascarillas FFP2 Y FFP3

La documentación oficial de la adjudicación pública refleja que el proveedor suministró 250.000 mascarillas «FFP2-3». Las mascarillas FFP3 protegen más y, por lo tanto, tienen un precio mayor. Con la información suministrada en el portal de contratación de la Comunidad de Madrid no es posible determinar cuántas se compraron de cada tipo.