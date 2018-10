Torrent se refugia en los letrados para presionar a JpC El PSC acude en amparo al TC y pide que hoy no puedan votar los cuatro de JpC

La última crisis entre Junts per Catalunya (JpC) y ERC, abierta la semana pasada, sigue sin cerrarse después de que ayer Roger Torrent (ERC), presidente del Parlamento de Cataluña, solicitara a los Servicios Jurídicos de la Cámara catalana un informe sobre la fórmula utilizada por JpC para mantener el voto de sus cuatro diputados suspendidos temporalmente por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

Torrent se agarra a una petición presentada por el PSC el jueves pasado e ignorada por él hasta este lunes. De esta manera, los letrados parlamentarios, que en todas las reuniones de la Mesa –incluida la de ayer– y las Juntas de Portavoces de los últimos siete días han advertido de que la delegación de voto de los diputados de JpC no se ajusta al auto del Supremo, fijarán su posición por escrito.

En este sentido, entre distintas fuentes parlamentarias causó sorpresa la decisión de Torrent, sobre todo porque la Mesa y ERC ya aceptaron la propuesta de JpC el pasado jueves, después de una intensa jornada de reuniones y que acabó con un acuerdo entre ambas formaciones y la suspensión del pleno de Política General, cuya reanudación está prevista para hoy a partir de las tres de la tarde. Antes, a las 12.00 horas, la Mesa se volverá a reunir y está previsto –aunque no oficialmente– que se trate el informe de los letrados, si estos lo presentan.

Pese a la decisión de Torrent, la Mesa rechazó ayer, gracias a la mayoría independentista, las tres reconsideraciones presentadas por Cs, el PSC y el PP para que el máximo órgano rector del Parlamento autonómico no diera trámite a la petición de JpC. Tras este rechazo de la Mesa,el PSC presentó por la tarde un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) pidiéndole medidas cautelares para que Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull no puedan votar mediante la fórmula de la delegación.

Lejos de arreglar la crisis agudizada virulentamente la semana pasada, la interpretación que se hace en JpC es que Torrent quiere forzarles a aceptar la sustitución de sus diputados afectados judicialmente y, así, evitar probablemente que el Gobierno de España acuda a los tribunales contra él.

De hecho, Eduard Pujol (JpC), en rueda de prensa, admitió que mantuvieron reuniones durante el día de ayer con ERC y no se mostró tajante (en contra) cuando se le preguntó si la posición de JpC podría cambiar, en función de la opinión de los letrados, tras el informe solicitado por Torrent. «No tenemos el informe, no valoraré escenarios sobre lo que dicen, o dirán, los letrados», indicó al respecto. Pese a que en las filas de JpC no gustó nada la jugada de Torrent, Pujol aseguró que: «Esta crisis se puede dar por cerrada». Sea lo que sea, se verá hoy.