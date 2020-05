El CIS de Tezanos refuerza al PSOE con casi 11 puntos por encima del PP y relega a Vox al cuarto puesto Premia a Ciudadanos por su último acuerdo con Sánchez y recupera casi tres puntos en estimación de voto

El socialista Tezanos no defrauda desde que controla políticamente el CIS. Según el último de sus barómetros, correspondiente al mes de mayo, y en contra del resto de encuestas nacionales, el PSOE se refuerza en plena crisis del coronavirus, con un 31,1 por ciento de estimación de votos, frente al 20,3 por ciento del PP. Los socialistas sacan ya casi 11 puntos de diferencia a los populares, que según Tezanos no solo no levanta cabeza, sino que retrocede al perder ocho décimas en estas últimas semanas.

Es el escenario perfecto de Sánchez, como si lo hubiera diseñado él mismo. En este barómetro su gestión merece un premio, según los datos de Tezanos, y también los que han querido pactar con el presidente del Gobierno. Así, Ciudadanos sube hasta el 10,5 por ciento, frente al 7,6 por ciento del mes pasado.

El CIS, que ha visto cómo su prestigio ha caído por los suelos desde que Tezanos lo convirtió en instrumento de propaganda de Sánchez, relega a Vox a la cuarta posición. La tercer es para el socio de Sánchez, Unidas Podemos, que se sitúa en el 11,5 por ciento, frente al 11,3 por ciento del partido de Abascal.

En este paisaje político diseñado por Tezanos, ERC también baja, después de que se desmarcara de Sánchez y no apoyara su última prórroga. Los aliados independentistas del líder socialista pasan del 3,3 por ciento al 2,9. ¿Y quién sube? Pues los otros socios de Sánchez, los herederos de Batasuna, que sí le apoyaron en la prórroga del estado de alarma. Su premio es pasar del 0,5 al 0,7, que en una región pequeña como el País Vasco, es mucho decir.

En el anterior barómetro del CIS, del 15 de abril, José Félix Tezanos, fiel aliado de Sánchez en este organismo autónomos adscrito al Ministerio de Presidencia, situó al PSOE con una estimación de voto del 31,2 por ciento, 10 puntos por encima del PP. En las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019, el PSOE se quedó en un 28 por ciento, mientras que el PP se situó en el 20,8 por ciento.