Los socios de Sánchez le responsabilizan del «caos» y la «confusión» tras decaer el estado de alarma

Al final de la mañana de este martes, fuentes socialistas se encogían de hombros cuando en el Congreso de los Diputados se les preguntó en privado sobre la ráfaga de críticas de sus socios parlamentarios y de la investidura de Pedro Sánchez ... . No querían abundar en las reprimendas recibidas por la «profunda descoordinación institucional» , según denunció Íñigo Errejón , entre las comunidades después de decaer la alarma.

Los aliados de PSOE y Unidas Podemos (UP) mostraron su «indignación» y «decepción» con el Gobierno, al que consideran el «principal» responsable del «caos». Y reprocharon que, pese a que lo venían reclamando, no se modeló una alternativa.

Sin embargo, Sánchez no se turbó y repitió por su parte que ni más alarma ni 'planes B' . «Eso es el pasado», dijo el presidente, que lo fía todo a la vacunación. A pesar de que se comprometió a revisar una ley alternativa, ahora cambia de tercio: «Una ley ordinaria no va a sustituir nunca a la Constitución Española. Es de primero de Derecho». Informa Víctor R. Almirón .

«Teníamos razón»

Más País y Compromís se manifestaron partidarios de otro estado de alarma para poder organizar una desescalada y configurar un marco jurídico alternativo. «Hoy los españoles no saben a qué normas atenerse, las comunidades no saben qué normas van a regir en sus territorios», dijo Errejón, durante una rueda de prensa. «El principal responsable es el Gobierno nacional», continuó. Aunque el líder de Más País también atizó al líder de la oposición , así: «El PP no tiene legitimidad para criticar la situación actual porque los lunes decía que el estado de alarma era malo, los jueves, que lo echaba de menos y los viernes había vuelto a cambiar de opinión».

El portavoz de Compromís, Joan Baldoví , fue en la misma línea. «No me gusta decir que teníamos razón, pero hemos llegado a donde decíamos», apuntó Baldoví, que también insistió en la «confusión» de que cada tribunal tome una decisión distinta. «La actitud de los dos grandes partidos está siendo muy mejorable», criticó luego.

Gabriel Rufián (ERC) acusó directamente al Gobierno de electoralismo al valorar que no anunciaron nuevas medidas ni restricciones para evitar que el PSOE fuera «penalizado» en las elecciones madrileñas del 4-M. Rufián recordó además que una alternativa jurídica es un «compromiso» del Gobierno con diferentes grupos parlamentarios. «Es un incumplimiento más», señaló.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban , apuntó que su grupo era partidario de una modificación como la que planteaba el PP -aunque con matices-, pero admitió que «ya es tarde» y que es necesario disponer de un «paraguas jurídico». «Lo lógico habría sido prorrogar el estado de alarma dos meses más», explicó, y aclaró que ello no tenía por qué significar mantener el toque de queda ni el cierre perimetral de todas las CC.AA. «Lo que ya es inevitable -añadió- es el caos jurídico». Mertxe Aizpurua (Bildu) habló de «irresponsabilidad compartida» por la «inacción» tanto de la administración central como de las autonómicas.

El PSOE esquiva las críticas de sus aliados e insiste en que hay mecanismos adecuados en el ordenamiento jurídico para hacer frente a la pandemia en esta fase

La portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra , se defendió con la misma fórmula trasladada por el Ejecutivo. En resumen, dijo: la alarma es un instrumento jurídico «excepcional» que fue un acierto y que decaiga «es una buena noticia porque lo peor ya ha pasado». Lastra insistió en que el ordenamiento jurídico tiene «mecanismos suficientes y adecuados a la fase en la que nos encontramos para hacer frente a la pandemia», así como «menos lesivos con los derechos fundamentales». Y también criticó que el PP cuestione la decisión cuando no votó a favor de las últimas prórrogas del estado de alarma, igual que Compromís. Su homólogo de UP, Pablo Echenique , defendió la decisión del Ejecutivo y criticó que los populares hablen de «caos» ahora, cuando durante el decreto exigían «libertad».

Por otro lado, Vox se mostró en contra del estado de alarma y de cualquier plan alternativo que limite derechos fundamentales. De paso, aprovechó para atacar al PP. «Es sorprendente que el partido que ganó hablando de la libertad al día siguiente de las elecciones esté pidiendo restricciones», atizó Iván Espinosa de los Monteros .

Desde Cs, grupo que ha apoyado todas las prórrogas del estado de alarma, criticaron duramente a Sánchez por abocar al actual «caos». Su portavoz, Edmundo Bal , recordó que si el Gobierno hubiese cumplido lo pactado, ahora ratificaría las restricciones la Audiencia Nacional y habría un criterio homogéneo en España. «Hemos pasado del estado de alarma a la alarma porque el Estado no cumple», dijo.