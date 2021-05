Tezanos admite que el CIS sigue haciendo encuestas sobre las elecciones de Madrid

Salvador Sostres SEGUIR Barcelona Actualizado: 29/04/2021 17:09h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realiza estos días una encuesta «que se suele llamar experimental, pero que yo prefiero llamar metodológica», según explica su presidente, José Félix Tezanos. «El CIS tiene un trabajo que no se acostumbra a ver», pero en esta ocasión « la encuesta, de tendencia electoral, se va a publicar a finales de la próxima semana, para contrastar la eficacia de su proceso metodológico con los resultados que arrojen la urnas en las elecciones a la Asamblea de Madrid que se celebrarán el martes».

«Yo no soy un adivino, soy un científico», recuerda Tezanos. «Y cada vez me preocupa menos el resultado coyuntural y más llegar a comprender el comportamiento y las causas de la sociedad española». Preguntado por si el trabajo de campo en curso dará algún tipo de ventaja o de información privilegiada al Gobierno en las fechas previas a los comicios, el profesor Tezanos responde que «no» y que en cualquier caso «serían datos parciales, pendientes de estudio y de ponderación». A su parecer, «se trata más de un trabajo interno que publicaremos para que la gente entienda mejor cómo trabajamos, y para que nosotros podamos entender mejor cómo acaba actuando la gente en circunstancias tan especiales como la de la semana que viene, que unos datos de una encuesta al uso para acertar unos resultados que de todos modos ya se habrán producido».

El presidente del CIS no se atreve a hacer un pronóstico contundente sobre quién va a poder gobernar la Comunidad a partir del martes. Se remite a la igualdad entre bloques que sugería su última encuesta publicada pero advirtiendo que «es muy difícil predecir con exactitud el resultado exacto. Antes era más fácil. Pedro Arriola, que entiende de estas cosas, solía decir, y en aquellos tiempos tenía toda la razón, que las encuestas se tenían que realizar en los días previos a que comenzara la campaña electoral, y que luego los 15 días variaban poco el resultado. Hoy esto no es así. Esta semana, por ejemplo, hay un 20% de indecisos, el día de reflexión habrá un 8% y el día de las elecciones todavía un 6% no habrá decidido aún el sentido de su voto».

«De todos modos», apunta Tezanos, «es curioso que algunos critiquen que el CIS haga encuestas: éste es exactamente nuestro trabajo. Y lo hacemos de continuo. Es decir, estamos trabajando continuamente».

Más allá del cálculo electoral, de entre las respuestas que los madrileños ofrecen a las preguntas sobre los distintos asuntos que comprende la encuesta, las que más preocupan al profesor Tezanos son las que tienen que ver con el Covid. «Se da por superada, como si ya no existiera, una pandemia que aún mata a muchas personas y que mantiene a las UCIS españolas al borde del colapso». Sobre si cabe extrapolar los resultados de la Comunidad al conjunto del Estado, Tezanos cree que «es un error frecuente, y que ha generado grandes decepciones siempre que se ha cometido, confundir Madrid con el resto de España. A veces, lo que se gana en una comunidad se pierde en las otras dieciséis».