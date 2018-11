José María Aznar: «El terrorismo fue derrotado en España pero ha sido resucitado»

Actualizar

11.53Finaliza el acto. García Cuartango agradece a los asistentes y a los patrocinadores su presencia.

11.50«El mensaje no es inquietante lo que es inquietante es la realidad», matiza Aznar a García Cuartango cuando se ha referido a que el mensaje que han dejado es inquietante. Lanza una pregunta sobre el futuro. Aznar: «Hay que enfrentarse a la realidad. España no es una excepción, no ha sido una país diferente. Es verdad que no valoramos mucho nuestros éxitos. Si los españoles han sido capaces de hacer eso, es porque la política funcionó y el entorno político iba impulsando al país en esa dirección», dice con respecto a la Constitución. «Ahora la política está fallando y hace que la situación sea especialmente preocupante. Nuestro compromiso es con la Constitución, con la libertad, la democracia, el Estado de derecho y las víctimas del terrorismo», zanja Aznar. Maite Pagazaurtundúa: «La convivencia se construye entendiendo al distinto y no con una manera de identificar al adversario como un enemigo. Hay que retomar los consensos y tenemos que hacer frente a un mundo que ha cambiado. Es fundamental que entendamos qué tenemos todavía de ventaja, lo bueno que somos los españoles en muchas cosas. Tenemos que olvidar cuestiones menores e ir hacia lo importante y no dejarnos domesticar por nigun tipo de populismo», cierra Pagazaurtundúa.

11.45«Yo no puedo decir de la dirección socialista que sea una fuerza constitucional. Cuando se habla en España de formar consensos nos olvidamos que uno de los pilares está fallando», ha dicho Aznar refiriéndose al centro derecha y al centro izquierda. «El otro está compitiendo. Como solo existe un pilar, eso es lo que hace que las próximas elecciones generales sean muy importantes», continúa. Y toma la palabra Maite Pagazaurtundúa: «En la burbuja de la política es casi inevitable tener un cierto pensamiento domático. Lamentablemente el presidente actual del Gobierno que desatascó una situación que estaba bastante degradada por le Gobierno anterior, no se está dando cuenta de que se está apartando del consenso».

11.40García Cuartango habla de la importancia del consenso.

11.33«No es una cuestión de relato, es una cuestión de poder», señala Pagazaurtundúa. «El terrorismo no es inocuo», continúa. «El problema más grave que ha tenido España es el tema del secesionismo», dice Aznar. «Es incompatible nos estamos jugando Jugarse la historia de 40 años con momentos como los del terrorismo pero que han sido una transformacion gigantesca, que en españa se ha conseguido en 40 años lo que en reino unido han tardado 180, podemos estar sustancioalmente orgullsos

11.28«Estamos aquí para festejar la Constitución», inicia Aznar su participación. «Maite es de las personas que debemos admirar en esta democracia. Ella, con algunas otras personas, son claves. Sin las que se puede explicar el vigor de los movimientos cívicos», continúa. «El testimonio de valor de las víctimas», destaca Aznar. «El mundo del terrorismo dio determinados golpes pero lo importante es cuando después de exterminar la organización terrorista a muchos políticos en el País Vasco, después de tantos muertos, el PP también quiso ser aniquilado. Y en la lucha contra la nación española forma parte lo que yo he sufrido. Tengo el privilegio de haber sobrevivido, pero eso me hace sentir una relación muy especial con las víctimas», señala Aznar. «El terrorismo fue derrotado en España pero ha sido resucitado», sentencia.

11.25«En realidad, para el mundo de ETA el antifranquismo era una excusa», señala Maite Pagazaurtundúa. «En el principio de la democracia se aniquiló a los líderes no nacionalistas», apostilla. «Hubo esa primera eliminación del mundo conservador del País Vasco. En el año 78 yo vi en Hernani cómo entró la dictadura fáctica del mundo de ETA. No quisieron abandonar el terrorismo porque no querían la democracia», señala. «Hoy no matan, pero quieren justificar su pasado», concluye.

11.20Comienza el último bloque de este acto: el de política. García Cuartango invita a José María Aznar, expresidente del Gobierno, y a Maite Pagazaurtundúa, diputada en el Parlamento Europeo, a subir al escenario.

11.11«Lo de Sacyr fue una manifestación de las malas prácticas y de un gobierno que apoyaba la operación saltándose las reglas de derecho», señala González, que incide en que para poder competir en el mundo digital hay que «cambiarlo completamente todo». «Especulación ha habido en todos los países del mundo», sentencia Clemente sobre los actos pasados en el sector inmobiliario

La presidenta-editora de ABC, Catalina Luca de Tena, dio comienzo al acto - MATÍAS NIETO

11.05«Nuestro pensamiento es que vamos a competir con los nuevos», destaca González sobre lo que está por venir en el sector financiero. «El mundo digital no da espacio para muchos».

11.00Sobre el papel de la libertad para la empresa, Ismael Clemente señala que es condición «necesaria» para competir. «Las cosas están viviendo un cambio enorme, y eso va a tener grandes consecuencias», señala el presidente del BBVA, Francisco González.

10.56Toman la palabra Francisco González, presidente del BBVA, e Ismael Clemente, consejero delegado de Merlín Properties. Juntos, profundizarán en las cuestiones que mueven la economía en España.

10.55«El patinaje me ha dado todo. Es mi profesión y quiero que también sea mi futuro, quiero seguir aportando no como un competidor pero sí como una persona dedicada al deporte». Con estas palabras cierra Fernández el bloque.

10.47«En España tenemos que pensar que tenemos el mejor deporte del mundo», defiende el patinador Javier Fernández. «Cuesta creer que haya deportistas que no los reconozcamos o que no tenga beneficio», sostiene. «Cuando se acaba tu carrera deportiva no tienes nada, estás solo», señala Fernández. Una cuestión que también apoya García. Javier Fernández ha señalado que se retira este año. «¿Qué quieres que te retire el deporte o retirarte?», reflexiona. «Yo tengo que pensar en el nivel de competición que quiero competir porque mi cuerpo o mi mente ya no llega... Tengo que aceptarlo», señala.

10.42«El tío que tiene personalidad, que tiene conocimiento, está por encima de los demás. Pero hoy el periodismo vive un drama. La totalidad de los medios, con ligerísimas excepciones, están en quiebra técnica», continúa el García. «Cuando no se sabía qué era el tenis, aparece Manolo Santana. Cuando no se sabía qué era el golf, aparece Ballesteros. Para que un país sea un país de Champions necesitamos políticos destacados, brillantes, aptos y graduados. Los que tenemos son mediocres, mentirosos y poco recomendables», apunta García. «A la política o van los mediocres, o los egipcios. Así estábamos, y así estamos», continúa. «Hay que cambiar», insiste García, que comienza a valorar el desarrollo del deporte en el país.

10.38«El día que me retiro, porque descubrí un dictador después del que había muerto, yo tenía un contrato de 2.000 millones de pesetas. Estaba convencido de que no iba a volver por no castigar a mis hijos. Han estado siempre con protección, siempre sobresaltados...», reflexiona García. «Luchábamos. Yo he tenido que esquivar a la censura, pero eso en qué ha devenido. Hoy estamos peor que ayer sí hacemos una excepción: la censura», apostilla. «Había una censura tremenda, pero hay una censura mayor hoy, que es la autocensura, y esta es la peor».

Jose María García junto a Pedro García Cuartango - MATÍAS NIETO

10.35«¿Qué hace falta ahora para ser político? Estar al borde de la dispacidad mental, o la lógica», crítica García de la actual clase política.

10.33«Esperábamos que la Constitución mejorase los medios, ampliase la libertad pero fue algo momentáneo. Nunca he creído que lo pasado fue mejor, pero hay cosas que duelen. Me ha impresionado alguna de las matizaciones de Rodrigo porque pone de relieve que los españoles somos impresionantes a pesar de nuestros políticos», comienza García sobre los medios de comunicación y los cambios que trajo la Constitución.

10.30De las reflexiones en torno a cuestiones sociales pasamos al mundo del deporte. Los protagonistas en este bloque son Javier Fernández, patinador, y José María García, periodista deportivo.

10.27«La Ley de Memoria Histórica tiene una derivada revanchista que no me gusta un pelo», comienza Victoria Prego. «Creo que los símbolos tienen que permanecer... Aquí hay una teoría con la que no estoy de acuerdo de borrar todo. No, ha existido. Yo no soy nada partidaria de eso. No me parece mal que Franco esté enterrado en otro sitio, me parece mal que se use como herramienta política», apostilla. «Pedro Sánchez, lo primero que dijo, fue 'vamos a sacar a Franco'. ¿Eso es un programa de Gobierno? Creo que era una bandera para enganchar a la izquierda que está creando una respuesta contraria», concluye Victoria Prego.

10.26«Yo os puedo dar una receta, pero ahí soy un desastre... No voy a tener ningún tipo de opinión respecto al tema. Escucho mucho sobre el tema y bajo mi opinión humilde las cosas son más fáciles y no hay que darle tantas vueltas a las cosas», responde Ángel León.

10.25García Cuartango pregunta por la exhumación de Franco.

10.23García Cuartango lanza la cuestión de «por qué existe desencanto» en España. «El desencanto se puso de moda en el año 79», inicia Prego. «Cuando se aprobó la Constitución se puso de moda la palabra desencanto... El desencanto es una condición que acompaña a los españoles históricamente. Aunque ahora lo que hay es otra cosa, el desencanto es asumible, pero ahora hay un propósito de derribar el edificio constitucional», señala Prego. «Si se derriba al Rey, la Constitución se va abajo», reflexiona la periodista. «Siempre clamo a la defensa cerrada de la Constitución», concluye.

10.21«La tapa, como decía Ferrán, ya todo el mundo hace tapas... En ese apartado somos referencia en el mundo, pero no hacemos negocio y marca fuera de España. Creo que es también porque España tiene una calidad gastronómica muy grande como el país. El gran reto es cocinar España fuera de España», concluye.

10.20Ángel León pasa a reflexionar sobre los cambios que ha sufrido la cocina española. «Es verdad que somos vanguardia. Viajas y te das cuenta de que el mundo mira a España y creo que la diferencia es que aquí nos quitamos la camisa y tenemos otro lenguaje. Para mí el lenguaje más claro, en tema de Constitución, es la libertad de contar una historia», apostilla León. «Cuando empecé hace 10 años estábamos ante un país muy poco sostenible. Cuando empecé el proyecto en Cádiz nadie entendía que pusiera sobre la mesa el pescado que nadie quería», continúa. «La gente viaja por el mundo para conocer la historia de un cocinero. Somos vanguardia en el mundo, pero es curioso que la cocina española no ha llegado al mundo. Creo que es el gran reto de la cocina española: hacer una marca España», ahonda.

10.17«Creo que la revolución de las mujeres es una de las cosas formidables que se hizo en España porque se hizo en muy poco tiempo y la ley reconoció la igualdad. Hay mucho que hacer, pero lo que se ha hecho es extraordinario. Creo que es uno de los elementos más representativos, pero hay tantos que no me atrevo... España se ha dado la vuelta como un calcetín, por lo tanto toda la sociedad ha experimentado un cambio formidable en estos 40 años», ahonda la periodista. «Somos otro país, otro mundo.... Y mejor», concluye.

10.15García Cuartango pregunta a Victoria Prego sobre cuáles son, en su opinión, los cuatro hitos que han cambiado a la sociedad con la Constitución. «Son tantos, que no podría decir cuatro», comienza Prego. «La sanidad universal, la educación, el pacto con los colegios concertados... La revolución silenciosa de las mujeres», enumera Prego.

10.12«Ha habido una verdadera revolución en el sector de la gastronomía. Creo que ha cambiado todo», responde Ángel León a por qué la cocina es punta de lanza actualmente en España. «Recuerdo que cuando estudiaba cocina, y quería ligar decía que estudiaba medicina. Hoy en día creo que los médicos dicen que son cocineros», bromea el chef con 4 estrellas michelín. «Desde ese momento que los cocineros guardábamos todo a Ferrán (Adriá), los cocineros aprendimos la forma de hacernos grandes», reflexiona. «Estamos en un momento histórico y motivador para contar desde la cocina nuestra cultura», concluye.

10.09«Libertad, libertad de expresión aunque se practicaba un periodismo muy interesante en los últimos años del franquismo porque esos periodistas eran militantes y, por lo tanto, encontraron todas las trampas para publicar informaciones que, en términos oficiales, no eran de recibo. Eso les costó muchas sanciones, cierres, multas y a algunos cárcel, pero los periodistas de mi generación estaban dispuestos a levantar la bandera de las libertades y lo hicieron antes de que muriera Franco», reflexiona Victoria Prego. «Los periodistas españoles de aquella época se dedicaron a explicar que las libertades eran posibles y que Europa nos estaba esperando», ahonda Prego.

10.08Inicia la conversación Pedro García Cuartango preguntando a Victoria Prego sobre los cambios de la sociedad española en la Transición y el valor de la democracia a los medios de comunicación.

10.05Finaliza el primer bloque. García Cuartango les invita a quedarse en el escenario e invita a Victoria Prego, periodista, y Ángel León, chef. En esta ocasión, la conversación versará sobre sociedad.

10.04«Me da la impresión que es una especie de circo que alimenta al circo. Es un concepto muy endogámico que muchas veces no afecta de forma real a la vida de la gente. Me preocupa en las ocasiones que se filtra de verdad, cuando genera una división real», responde Rodrigo Cortés.

10.03«Es evidente. La Constitución fue resultado de la generosidad. Yo esa generosidad no la veo por ninguna parte», responde Miguel Falomir.

10.02«¿Os preocupa la degradación de la vida política?», cuestiona García Cuartango.

10.01«Cualquier reforma va a exigir un pacto. No tengo ni idea de lo que hay que hacer con la Constitución, pero conviene que nos hagamos responsables de lo que decimos y hacemos y valoremos las consecuencias», concluye Cortés.

10.00Lanza García Cuartango una pregunta sobre la reforma de la Constitución. «La Constitución no es la Biblia, es el producto de una sociedad humana. Si la sociedad evoluciona cambia, se cambia, pero dentro de los cauces legales», expresa Falomir.

10.00«Es lícito que toda generación mire hacia el pasado, lo que no se puede caer es en el anacronismo. En esa falta de rigor de intentar proyectar al pasado lo que es el presente», reflexiona Falomir.

