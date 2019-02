Sánchez tendrá mes y medio para seguir aprobando decretos en el Congreso El presidente dispone de tres Consejos de Ministros, con el de hoy, para aprobar medidas y la Diputación Permanente tendrá un mes para debatirlos

Ana I. Sánchez

@anaisanchezabc Seguir Madrid Actualizado: 15/02/2019 12:49h

El anuncio de la convocatoria de eleccionesno pone fin al trabajo del Gobierno socialista. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha asegurado en su comparecencia en La Moncloa que seguirá trabajando «hasta el último día» no como coletilla sino porque la fecha elegida le deja aún tres Consejos de Ministros, incluyendo el de hoy, en los que podrá aprobar varios paquetes de reales decretos-ley que aún podrán realizar todo su recorrido en el Congreso. Según fuentes socialistas, «hay tiempo para impulsar cuestiones pendientes e importantes que el Gobierno quiere sacar adelante».

La disolución de Las Cortes el próximo día 5 de marzo pondrá fin a la actividad legislativa ordinaria, esto es la tramitación de leyes cuyo proceso aún no haya concluido. Sin embargo, la disolución no afectará a los reales decretos-leyes que hayan sido ya aprobados por el Consejo de Ministros y se encuentren pendientes de convalidación.

Todos ellos, podrán ser debatidos y votados en la Diputación Permanente -el órgano del Congreso que sustituye al Pleno durante los periodos de disolución de Las Cortes o entre ambos periodos de sesiones- si el Gobierno así lo necesita durante el mes siguiente a su aprobación por el Consejo de Ministros. Así pues, Sánchez dispondrá de mes y medio a partir de hoy, hasta el final de marzo para seguir aprobando medidas que le favorezcan de cara a la campaña electoral.

En cuanto a las leyes en proceso de tramitación, dispondrán hasta el 4 de marzo para completar su tramitación. El calendario de sesiones plenarias establece dos semanas más de pleno ordinario antes de esa fecha lo que significa que podrán entrar básicamente los textos que regresen al Congreso después de haber sido aprobados por el Senado.

La semana que viene, por ejemplo, serán debatidos en el pleno cuatro proyectos de ley. La reforma de la Propiedad Intelectual; la nueva regulación de los contratos de crédito inmobiliario; la mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria y la mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer. También se elevará al pleno la convalidación del Real Decreto-ley de medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas.

No hay duda de que la convocatoria de elecciones y el ambiente de campaña electoral impregnarán los debates y el trabajo parlamentario de las próximas dos semanas. En este contexto, se debatirá el próximo martes una proposición no de ley del PP para instar al Gobierno a reconocer a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela que, dado que Sánchez así le reconoció a primeros de febrero, se traducirá un debate político sobre la situación en aquel país. El PSOE también defenderá una proposición no de ley para erradicar la prostitución y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Ambas iniciativas tienen recorrido político porque evidenciarán si existe una mayoría parlamentaria que les apoya, pero no legislativo ya que no son vinculantes para el Gobierno.

El PP también pedirá la toma en consideración de una proposición de ley para modificar el Código Penal con el objetivo de reforzar el Estado de Derecho y las instituciones del Estado, pero aunque esta iniciativa se aprobada no podrá completar su tramitación antes de que se disuelvan las Cortes y, por lo tanto, decaerá. Lo mismo sucederá con las proposiciones de ley que se puedan aprobar el martes siguiente o en las distintas comisiones.

Cataluña y el juicio por el procès también influirán en el trabajo de la Cámara Baja, escaparate hasta las elecciones. El próximo martes el PP defenderá una moción consecuencia de interpelación urgente a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, al que pedirá que detalle su compromiso con la defensa de la Constitución y la convivencia en Cataluña.