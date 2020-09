Sánchez presiona a Casado reclamándole «unidad» frente al virus delante del Ibex 35 El jefe del Ejecutivo pide capacidad de acuerdo a la oposición y los grupos políticos sin concretar medidas en un acto con empresarios y sociedad civil

Gregoria Caro SEGUIR Madrid Actualizado: 01/09/2020 02:05h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Además del «Manual de resistencia», su libro, hay algo que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, domina con arte junto a su equipo. El manual de la puesta en escena. El Gobierno de coalición organizó ayer una comparecencia bajo el título «España puede. Recuperación, transformación, resiliencia», en la Casa de América (Madrid), con empresarios, las principales caras del Ibex 35, ONG y representantes institucionales para pedir «unidad, unidad y unidad» a la sociedad civil y los grupos parlamentarios frente al coronavirus. Una calculada aproximación al tejido productivo, con un discurso conciliador y empático.

«Nadie tiene derecho a no arrimar el hombro porque tenga una ideología contraria al Gobierno de turno, una identidad distinta o unos intereses opuestos, porque solo con la unidad de todos o, al menos, de los más posibles, tendremos una verdadera oportunidad para vencer al virus», expresó Sánchez, que pidió «desterrar las luchas partidistas» y dejar «los viejos clichés».

El Gobierno redobló su presión al líder de la oposición, Pablo Casado, en la antesala de la negociación para los Presupuestos Generales del Estado de 2021. Sánchez y Casado se reunirán mañana por la mañana en el Palacio de la Moncloa, después de tres meses sin contacto. El PP ha explicado en los últimos días que no pactarán nada con un Gobierno en el que esté Unidas Podemos.

Pero Sánchez, rodeado de empresarios, les reclamó ayer unidad y volvió a tenderles la mano. «No hay virus de derechas ni de izquierdas, no hay fallecidos de uno u otro color político, sino de todos los signos», señaló. «Es tiempo de acuerdo, de negociación y de honestidad», subrayó. No obstante, el presidente del Gobierno no entró a concretar ninguna medida.

Renovación de órganos

El jefe del Ejecutivo también aprovechó para recordar la «necesidad» de ponerse de acuerdo para renovar órganos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional, RTVE o el Defensor del Pueblo. «Necesitamos un nuevo clima político, un clima político marcado por la estabilidad y por la unidad», valoró. Fuentes gubernamentales valoraron su conferencia como «muy importante» porque sirve para fijar su posición política y la dirección a seguir.

«No apelo a la unanimidad, no soy ingenuo, no se trata de que cada uno abandone sus convicciones, pedimos acompasarlas al momento inédito que nos ha tocado vivir», expresó. «España necesita a muchos arrimando el hombro, cuanto más amplia sea esa base social, esa base parlamentaria, más rápida será la recuperación y más pronto sentiremos los resultados».

Las caras del Ibex 35

Asistieron todos los ministros del Gobierno, a excepción de Manuel Castells (Universidades), operado de urgencia sin gravedad. Entre los invitados, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; la presidenta del Banco Santander, Ana Botín; el de Repsol, Antonio Brufau; el de BBVA, Carlos Torres Vila; el de Inditex, Pablo Isla; la directora general de Google España, Fuencisla Clemares; el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete; el de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán; el de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, entre otros. También los secretarios generales de UGT y CC.OO., Pepe Álvarez y Unai Sordo, y el de la Organización de Profesionales y Autónomos (UPTA), Eduardo Abad.

Sánchez explicó que el «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia» que el Gobierno presentará en Europa, inspirado en la «Agenda 2030», impulsará el crecimiento «por encima» del 2 por ciento del PIB «a largo plazo». Pero sin plantear fecha. Además, presentó cuatro grandes retos que «se han vuelto más prioritarios» con la crisis del coronavirus: «Transformación digital, transición ecológica, cohesión territorial y feminismo».

Un acuerdo con Arrimadas

La conferencia con empresarios y sociedad civil, además de sus sucesivos guiños, también está destinada a facilitar el entendimiento con Inés Arrimadas. Unidas Podemos y los socios nacionalistas y regionalistas ya descuentan un acuerdo con Ciudadanos y PNV. Algo que incomoda al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y que puede causarle un desgaste político importante.

Por su parte, Cs rechaza una fotografía con el partido morado. Iglesias no vetará esa alianza, aunque sí intentará que Cs no condicione el borrador de las cuentas que se negocie en el seno de la coalición. «Me parece que hoy no...», dijo ayer en tono agradable la ministra de Igualdad y número dos de Podemos, Irene Montero, cuando la Prensa la solicitó para preguntarle. PSOE y Podemos saben qué posición deben mantener de cara a la galería.

El acercamiento a Cs es cosa de Sánchez, mientras Iglesias insta a reeditar la mayoría de la investidura. No obstante, el presidente lanzó un mensaje claro: «El Gobierno de coalición que encabezó puede garantizar la estabilidad del Ejecutivo durante los 40 meses de legislatura que tenemos por delante».