Sánchez evita el choque con Podemos pero en el PSOE critican la hostilidad del socio de coalición

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , sigue sin censurar los ataques de Unidas Podemos a la Monarquía. En el PSOE insisten en que la institución «no está en riesgo» después de las embestidas de Podemos por las irregularidades atribuidas a Don Juan Carlos .

Y si bien defienden que «la ley es igual para todos», también disocian la gestión del actual jefe del Estado de su padre. Pero mientras el PSOE se esfuerza en dejar claro que son «diferentes» al partido del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias , el presidente es tibio con sus ataques al Rey.

En público, Sánchez evita los choques con Iglesias. En privado, no tanto. Ayer el grupo parlamentario de UP registró en el Congreso la petición de una comisión para investigar la situación fiscal del Rey Don Juan Carlos sin contar con el respaldo del PSOE.

Pero al margen de esta iniciativa, lo más polémico fue el vídeo que difundieron en redes sociales con imágenes de la Familia Real con la banda sonora de la serie de televisión «Narcos» , basada en la historia del sanguinario narcotraficante colombiano Pablo Escobar . Primero, por la intención perniciosa ; segundo, porque buscan romper con el discurso del PSOE en el Gobierno.

«Mientras yo sea presidente del Gobierno, la Constitución se va a cumplir en su totalidad y en toda España», expresó ayer Sánchez en una comparecencia al término de la Cumbre Europea, en Bruselas. El presidente dio a entender que no ve inconvenientes para el regreso por Navidad de Don Juan Carlos a España porque «no tiene ni más ni menos obligaciones y derechos que los demás ciudadanos».

Defiende la institución

Sánchez defendió la Monarquía como institución e insistió en que lo que se está juzgando no es la Jefatura del Estado sino el comportamiento de una persona. Planteamiento que en Podemos rechazan. Preguntado sobre si cree necesario que el Rey comparezca, como reclama Podemos, Sánchez dijo que «muchas veces las explicaciones se dan no con la palabra, sino con hechos» .

Referencia expresa a la actitud impecable de Don Felipe , de quien elogió la ejemplaridad y transparencia que demostró con hechos desde el principio para «actualizar una institución como la Corona a las exigencias de una sociedad democrática y avanzada».

En el Gobierno reiteran que la relación con la Casa del Rey la asume el presidente en primera persona. Fuentes de la parte socialista insisten en que Sánchez «ha dado un paso al frente» defendiendo la «viabilidad futura» de la Monarquía y el respaldo del PSOE. Plantean que esto es «lo importante» y que la hostilidad de UP «no es nueva» y no preocupa mucho : «Si tenemos que responder a cada tuit de Podemos no gobernamos», despachan en el PSOE.

«Pablo Iglesias está dentro del Ejecutivo y como tal está limitado en sus fuerzas sobre según qué asuntos », reflexiona un ministro. Fuentes gubernamentales sí tachan el vídeo en cuestión publicado ayer como «muy grotesco», pero reflexionan en que el problema con Iglesias en estos asuntos no es nuevo: «Hemos normalizado el malestar».

En lo que respecta a Juan Carlos I, lo máximo a lo que se va a llegar es a proclamar el respeto a la presunción de inocencia. A partir de ahí, el Gobierno defiende que su apoyo a la Monarquía parlamentaria «es total» y que se tiene que centrar en «proyectar futuro tras lo ocurrido con el Rey emérito», explica un miembro del Gobierno.

A la pregunta de qué opinión le merece el vídeo de Podemos comparando la Casa Real con la serie «Narcos», Sánchez esquivó la polémica y atajó con que el PSOE y Podemos «son partidos distintos que tienen tradiciones diferentes». Por su parte, desde el partido del vicepresidente Iglesias defienden el vídeo en el que comparan la Casa Real y la vida del narcotraficante colombiano. Son menos de dos minutos y mientras suena «Tuya» de Rodrigo Amarante se ven imágenes de la Familia Real.

PP y Vox apoyan al Rey

Por su parte, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado , defendió ayer el «legado» del Rey Juan Carlos I y expresó su respaldo a la acción «ejemplar» de Felipe VI. Además, mostró su «absoluto rechazo» al vídeo de Podemos : «Yo me quedo con el legado del Rey Don Juan Carlos por la democracia, por la Transición y como artífice también del periodo constituyente».

Igualmente, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros , afirmó que «el rey emérito tiene el mismo derecho que todos los demás a regularizarse», informa Paloma Cervilla .