Unidas Podemos pide al Congreso una comisión para investigar las «tarjetas black» del Rey Juan Carlos I Más País, Compromís, ERC, JxCat, Bildu, CUP y BNG registran otra comisión para investigar «la trama vinculada a las presuntas ilegalidades e irregularidades cometidas por miembros de la Casa Real» y sus relaciones con Arabia Saudí

Gregoria Caro SEGUIR Madrid Actualizado: 11/12/2020 13:24h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común ha registrado este viernes en el Congreso de los Diputados una petición para crear una comisión de investigación «sobre el uso de tarjetas de crédito opacas por parte del Rey Emérito, con posterioridad a su abdicación, con cargo a fondos procedentes del extranjero».

El portavoz de Unidas Podemos (UP), Pablo Echenique, ha explicado en Twitter que «la Mesa del Congreso no tiene excusa posible para bloquearla». Como «son hechos ocurridos tras su abdicación», alega Echenique, no puede aplicarse «la inviolabilidad del artículo 56.3» del Reglamento del Parlamento.

También el secretario primero de la Mesa y diputado de UP, Gerardo Pisarello, ha señalado que «no hay argumento jurídico o político que lo impida», así como que «la impunidad de todo esto sería un escándalo». Pisarello asegura que «si hay trama real, si hubo tarjetas black y cuentas offshore incluso después de la abdicación, el Congreso debe investigar».

UP considera que el pago de la deuda de los 678.393 euros al fisco es una «maniobra» del padre del Rey para evitar un proceso judicial por los delitos y los «escándalos» fiscales que presuntamente realizó después de su abdicación (años 2016, 2017 y 2018). Además, creen que así admite «al menos una parte del fraude investigado por el Ministerio Público, y por ende, el reconocimiento de la comisión de un delito fiscal».

El Rey y sus hijas, al margen

En concreto, el texto pide investigar tres situaciones. La primera, «si Don Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia, como indican las actuaciones iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción, habrían usado entre los años 2016 y 2018, tarjetas opacas con cuentas ubicadas en el extranjero». La segunda, si se habrían pagado «abundantes cuantías de dinero» en gastos propios y de otros miembros de la Familia Real.

Por último, también quieren estudiar la eficacia de las medidas vigentes en prevención y detección del blanqueo de capitales y de delitos fiscales. Y, por consecuencia, «si es necesario adoptar reformas normativas o aumentar las actuaciones administrativas para prevenir y perseguir estos ilícitos penales». También «si las previsiones normativas relativas a las regularizaciones tributarias son oportunas en relación con exjefes de Estado».

No obstante, el Grupo Confederal hace una matización. Dejan al Rey Felipe VI, la Reina Letizia y sus hijas al margen de la investigación. Señalan que como la Fiscalía Anticorrupción descarta que estén involucrados en el uso de las tarjetas opacas, «quedarían al margen de la investigación en la Comisión de Investigación parlamentaria».

Por su parte, Más País, Compromís, ERC, JxCat, Bildu, CUP y BNG también han registrado en el Congreso la solicitud de otra comisión para investigar «la trama vinculada a las presuntas ilegalidades e irregularidades cometidas por miembros de la Casa Real» y «las influencias políticas, diplomáticas y comerciales con Arabia Saudí».