Sánchez considera «inaceptables» las declaraciones de Marruecos

Víctor Ruiz de Almirón SEGUIR Madrid Actualizado: 31/05/2021 17:59h

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado «inaceptable» el posicionamiento expresado hoy por el ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos en la que reconoce que el «fondo de la crisis» se encuentra en las «segundas intenciones hostiles de España con respecto al Sáhara», una «causa» que consideran «sagrada».

En el marco de la cumbre hispano-polaca que se desarrolla hoy en Alcalá de Henares, y durante la rueda de prensa al término de la misma, Pedro Sánchez ha expresado su malestar con la posición marroquí. Ha empezado su posicionamiento al respecto insistiendo en que España concibe su relación con Marruecos desde un punto de vista estratégico. «Marruecos no puedo olvidar que no tiene mejor aliado dentro de la UE que España», ha dicho Sánchez. Pero rápidamente ha dejado atrás ese tono conciliador y ha planteado que «si lo que está diciendo es que ha utilizado la migración, un asalto a las fronteras españolas, me parece inaceptable».

El presidente del Gobierno ha considerado que «no es admisible que haya un Gobierno que diga que se atacan las fronteras por discrepancias en política exterior». Sánchez ha dicho que su postura con Marruecos será «constructiva», pero ha reclamado «respeto» y «confianza» en las relaciones algo que no se construye «si se dice que por una desavenencia en política exterior no se respetan las fronteras», ha repetido el presidente del Gobierno, visiblemente contrariado por esta cuestión.

La cuestión del control del flujo de las migraciones es un asunto central en la UE en estos momentos. Pese al diferente signo político, el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, ha reconocido que «compartimos las perspectivas en este ámbito». El primer ministro polaco apoya las reivindicaciones sobre Vecindad Sur. Porque reclama también apoyo comunitario para la política de Vecindad Este. Las dos áreas por las que pueden llegar las principales «amenazas», según ha dicho. «Vamos a apoyar a España en Vecindad Sur. Tenemos experiencia en migraciones y estamos dispuestos a colaborar en cualquier campo», ha dicho el líder polaco.