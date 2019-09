La reunión de cargos y militantes de Más Madrid dará un mandato sobre la candidatura de Errejón el 10-N El cónclave se celebra este domingo y Errejón no participará para «no condicionar» el debate

Más Madrid celebra maña una asamblea de cargos públicos y de militancia de base en la que se debatirá cuál debe ser el papel que debe jugar el espacio político que alumbraron la ex alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, e Íñigo Errejón de cara a las elecciones autonómicas y municipales del pasado mes de mayo.

En principio, y según confirman fuentes de la formación, Errejón no acudirá al cónclave para «no condicionar el debate». Más Madrid es una formación en construcción, y el órgano que se reúne mañana no tiene un carácter oficial. El encuentro nace a demanda de las bases de la formación y ante la existencia de criterios divergentes entre los principales cargos públicos del partido. Pero desde la formación sí se asegura que de la reunión de mañana «saldrá algún tipo de mandato». Se asume igualmente que aunque no tiene porque ser definitivo, lo que mañana sea el sentir mayoritario «no distará mucho de lo que finalmente se resuelva».

La vocación del encuentro es poder tener una discusión «sensata y honesta» sobre la situación «ya que no nos ha dado tiempo a montar órganos». Desde el entorno de Errejón se asegura que la cuestión está muy viciada por las opiniones que diferentes cargos tienen al respecto. «Por eso está bien una discusión que no dependa del acceso a medios que tiene cada uno», explican.

La sensación general en los distintos ámbitos de la formación es que el momento político, con el fracaso de la negociación entre PSOE y Podemos, puede ser idóneo para dar el paso. El hastío de la ciudadanía por la repetición electoral podría canalizarse bien en una nueva candidatura. La otra cara de la moneda es que no hay quien no reconozca que no es demasiado pronto para que la formación pueda dar el salto a la política nacional. La situación general y del resto de actores anima a dar el paso, pero la situación propia parece recomendar lo contrario. Deshacer ese nudo gordiano es el objeto de la reunión de hoy.

De hecho, la opción de la candidatura de Manuela Carmena se interpreta desde el entorno de Errejón como «ideal». Pero su rechazo a encabezar la candidatura da buena muestra en si mismo de que la solución que finalmente se adopte no será esa primera opción.

N o obstante, fuentes de la formación aseguran que «a las discusiones no se puede ir con las cosas descartadas». No se descarta incluso que alguien insista en proponer la opción de Carmena. Aunque ayer mismo Marta Higueras, quien fuera su mano derecha siendo alcaldesa, cerró esa puerta y apuntó a Errejón como única vía posible. «Si Manuela ya ha dicho que no se va a presentar, ahora pues Íñigo tendrá que valorar esa posibilidad», señaló ayer. Garantizando además que Errejón «tendrá todo el apoyo» de Carmena si decide presentarse. Si la candidatura se presenta solo por Madrid o en otros territorios y si se valora alguna alianza serán las cuestiones que hoy se valorarán.