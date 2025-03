Rajoy niega el «delirio» de Bárcenas: «Yo no he triturado lo que nunca tuve en mis manos» Declara como testigo en la Audiencia Nacional y tacha de «delirio» y «vergüenza» las afirmaciones del extesorero

«Absolutamente falso» . Es la frase más repetida por el expresidente del Gobierno y del Partido Popular Mariano Rajoy en su declaración como testigo ante el tribunal que juzga el presunto pago de parte de las obras de la sede del PP con cargo a la caja B, donde ha llegado a calificar de «demencial», «delirio» y «vergüenza» cuanto afirma el extesorero Luis Bárcenas sobre aquellos fondos y el modo en que se habrían gestionado.

«No hay ninguna caja b del PP, habrá unos papeles de Bárcenas que son los del señor Bárcenas y él los tendrá que explicar», ha señalado, para negar en la misma línea que el extesorero le mostrase una documentación de la contabilidad paralela que él luego destruyese en una trituradora de papel.

«A mi no me ha entregado ninguna contabilidad B porque la primera vez en mi vida que vi los papeles fue publicados en un diario nacional el 31 de enero de 2013. Por tanto, es metafísicamente imposible que yo haya destruido esos papeles», ha señalado.

Al hilo, ha recordado que el extesorero declaró en instrucción «unos años atrás» que lo que le había enseñado no eran «todos los papeles sino una fotocopia del último folio» y ahora tiene un relato diferente. «Bárcenas ni siquiera es capaz de estar de acuerdo con sigo mismo. Reitero: No ha habido caja B del Partido Popular y por supuesto, yo no he triturado lo que nunca tuve en mis manos ».

En este sentido, ha definido las anotaciones de Bárcenas como «la expresión de un delirio» porque son «absolutamente falsas» y, en línea con su célebre afirmación cuando estalló el escándalo sobre que en las anotaciones todo es mentira, «salvo alguna cosa», ha defendido a lo largo de su declaración que «más del 95 por ciento de las personas que aparecen han dicho que lo que se refiere a ellos es absolutamente falso».

«La inmensa mayoría lo niegan»

«La inmensa mayoría de las personas que aparecen en esos papeles ha negado que la información sobre ellos se corresponda a la verdad pero hay algunos que dicen que sí era cierto. Yo no tengo por qué poner en solfa que sea cierto, pero pido que tampoco se ponga en tela de juicio la negación del 95% de personas que ahí salen y a las cuales se les ha hecho muchísimo daño», ha señalado.

A lo largo de las preguntas de las acusaciones populares las anotaciones del extesorero han salido una y otra vez, tanto en términos generales como en el pormenor de lo que aparece escrito. Rajoy, ha despachado cada uno de los apuntes con que son «falsos», directamente «mentira», para al final sentenciar que, en su opinión, los letrados «utilizan con demasiada alegría al señor Bárcenas como argumento de autoridad y eso es peligrosísimo porque puede llevar a tener equivocaciones grandes».

«Yo no sé lo que anotaba el señor Bárcenas ni me puedo poner en el lugar de Bárcenas ni de otras personas que hacen cosas ni mi moral ni mis principios me permitían. Son papeles falsos y son de él y el que tiene que responder es él, igual que el que tiene que responder a Suiza es él o el que tiene que responder de Gürtel, es él. Yo simplemente vengo aquí a decir si es verdad o es mentira y eso es mentira», ha zanjado.

Niega presiones a Bárcenas

Además de negar la existencia en sí de la contabilidad paralela y asegurar que en 40 años en el partido y 14 como presidente no ha oido hablar jamás «a ningún cargo, militante o empleado» sobre la caja B, ha incidido en su desconocimiento sobre las donaciones, tanto las legales dado que él no tenía ni competencias ni funciones en materia económica - «yo estaba en los grandes temas«-.

»Jamás recibí una donación, jamás fui conocedor y es imposible que las personas que trabajaban conmigo, Dolores de Cospedal y Ángel Acebes, lo hayan recibido «, ha sentenciado.

El interrogatorio seguía contrastando las anotaciones y Rajoy, por momentos, parecía exasperado. « Está utilizando documentos que son mentira y a partir de ahí, puede hacer los argumentos brillantes que quiera que no tienen ningún valor », ha dicho al abogado Virgilio Latorre, que representa a los socialistas valencianos.

Por otra parte, aunque el presidente del tribunal, José Antonio Mora Alarcón, ha frenado el interrogatorio sobre la operación Kitchen dado que no corresponde a este juicio y está en instrucción, sí ha permitido una pregunta de Izquierda Unida acerca de las «presiones» que tanto el propio Bárcenas como el exdiputado del PP Jorge Trías y el periodista Pedro J Ramírez refirieron que sufría el extesorero.

«Jamás alenté nada, ninguna actuación sobre el asunto al que acaba de hacer referencia y no voy a entrar en las motivaciones ni el pensamiento de esas tres personas a las que ha mencionado. Ni he alentado ni he dado instrucción ni conozco a nadie que haya dado las instrucciones a las que hace referencia o haya ejercido esas presiones», ha zanjado.