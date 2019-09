PSOE y Podemos minimizan el impacto de la posible candidatura de Errejón en las elecciones del 10-N Los socialistas creen que si afecta a alguien será «al espacio del que proviene»

La posible candidatura del partido político de Íñigo Errejón es la gran incógnita de la repetición electoral del 10-N y sería sin duda la gran alteración del tablero político. Su incidencia en los electorados de PSOE y Podemos parece evidente, dado el precedente de la Comunidad de Madrid y de la capital de España.

Pero PSOE y Podemos no quieren darse por aludidos. El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha manifestado que ese proyecto representa «un espacio a la izquierda del PSOE» y que «no es el espacio en el que nosotros jugamos», que ha definido como un espacio progresista pero destacando la «capacidad de gestión y la moderación».

Ábalos ha dicho «que se presente el que quiera», pero que no les preocupa esa eventualidad porque entienden que el afectado sería Podemos: «Creo que no. El espacio que viene a representar es una ruptura del espacio del que proviene».

Pero en Podemos se trata de evitar el tema. En su regreso, la portavoz de Unidas Podemos, Irene Montero, ha dicho que no le ocupa la cuestión porque le parece «lo más natural» que una formación política quiera presentarse a las elecciones. «A mí me preocupan las cosas serias, no la democracia, no me preocupa que un partido decida presentarse».

En la formación de Iglesias consideran que Errejón no tiene tiempo para construir su plataforma aunque sea presentándose únicamente en la circunscripción de la Comunidad de Madrid y creen que su excompañero siempre ha dado muestras de que solo se atreve a mover fichas con muchas garantías detrás.