Montero interrumpe su baja para lanzar la campaña electoral de Podemos tras el fracaso de la investidura La portavoz en el Congreso de Unidas Podemos subraya que «el PSOE nunca quiso acordar» y su propuesta de julio «era mentira» porque «caducó como un yogur»

Los dirigentes en Unidas Podemos tendrán una campaña muy explicativa. Se tratará de esgrimir cada portazo del PSOE a sus propuestas para señalarles como culpables del bloqueo y convencer así al votante progresista. Sin embargo, puede que se enfrenten a otro actor político novedoso, habida cuenta de que coge fuerza la presentación a nivel nacional el 10-N de la plataforma de Íñigo Errejón.

«Que una formación política se presente a las elecciones me parece lo más natural», ha explicado la portavoz en el Congreso de Unidas Podemos, Irene Montero, que ha interrumpido su baja por maternidad para dar una entrevista en TVE. «A mí me preocupan las cosas serias, no la democracia, no me preocupa que un partido decida presentar», ha añadido a continuación.

De puertas para afuera en Unidas Podemos no cunde el pánico respecto a una lista al 10-N. Desde el grupo parlamentario valoraron ayer que Errejón tiene muy poco margen para construir su plataforma aunque sea solo presentando candidatura en un territorio (se especula con que será en la Comunidad de Madrid) y no consideran que el cofundador de Podemos se lance sin garantías.

Después de unos meses ausente para cuidar de Aitana, su tercera hija nacida este verano, la portavoz en el Congreso de Unidas Podemos ha interrumpido su parón para analizar el escenario político que se abre después de las negociaciones fallida con el PSOE. Pero, por el momento, desde su entorno aseguran que mantendrá su baja por maternidad.

«Es absurso preguntarse quién tiene la culpa, la realidad es que desde el 15-M se acabó el bipartidismo», ha expresado Montero, respecto a la convocatoria de otras elecciones generales. «Nosotros no somos tan diferentes a los ciudadanos y también estamos muy decepcionados», ha añadido.

«Caducó como un yogur»

Montero ha subrayado que no se arrepienten de rechazar la oferta de coalición del PSOE de julio (una vicepresidencia social y los ministerios de Sanidad, Igualdad y Vivienda) porque Sánchez, a su juicio, «nunca quiso hacer esa propuesta sino que se vio obligado» tras el paso atrás de Pablo Iglesias. «La propuesta era mentira y la prueba es que la retiraron en cuanto pudieron. Caducó como un yogur», ha reiterado la número dos de Podemos.

«Si quisiéramos sillones yo sería hoy vicepresidenta, pero no queríamos sillones, queríamos cambiar la vida de la gente», ha recalcado. Desde Unidas Podemos siguen trasladando el mensaje de que el PSOE en realidad «siempre ha mirado a la derecha, en concreto a su querido Rivera» y que así seguirá siendo después de los comicios de noviembre.