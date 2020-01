PSOE y ERC pactan «una consulta» en Cataluña al margen de las instituciones Los socialistas defienden que no se hará nada al margen de la ley pero no niegan el acuerdo

El equipo negociador del PSOE cerró con los representantes de ERC, en las reuniones para que los independentistas acaben por apoyar a Pedro Sánchez en la investidura, que «los acuerdos (a los que se lleguen en la mesa de gobiernos) serán sometidos a la validación democrática a través de una consulta a la ciudadanía en Cataluña». El documento del pacto, que el Consejo Nacional de ERC tiene que ratificar mañana y la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, el jueves, incluye esa cita que, este martes, confirmaron a ABC fuentes oficiales de ERC.

El documento firmado por los dos partidos se centra en la mesa de negociación entre gobiernos, que en ERC consideran debería estar presidida por Sánchez, aún presidente del Gobierno de España en funciones, y Quim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña. De esta forma se evidenciaría que la negociación es «de tú a tú», tal y como pretende ERC desde el inicio de los contactos con el PSOE. Sin embargo, en el texto no figura que la mesa tenga que estar presidida por Sánchez y Torra, por lo que está por ver si los de Oriol Junqueras consiguen la foto.

De esta manera, la mesa de gobiernos desbordará lo establecido literalmente en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que, hasta la fecha, defendía el PSOE y que se articula mediante la correspondiente Comisión Bilateral, que está regulada y se basa en parámetros transparentes. Tras el pacto PSOE-ERC, la negociación sobre «el futuro político de Cataluña» se llevará a cabo sin la cobertura jurídica propia y reconocida institucionalmente.

«Se ha conseguido arrancar al PSOE en el documento una consulta final a los ciudadanos catalanes sobre el resultado de la mesa (de gobiernos), sobre los acuerdos de la mesa. Una especie de validación democrática final. Por tanto, mesa de gobiernos más urnas al final», señalaron a este diario fuentes oficiales de la dirección de ERC, tras avanzar ayer el diario Ara que en el acuerdo con elPSOE se incluye una consulta a modo de referéndum.

Por su parte, tras conocerse que el acuerdo PSOE-ERC incluye «una consulta» y preguntado por los periodistas, José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, vino a reconocer este elemento definiéndolo como una herramienta que podría servir para desatascar la situación: «Se trata de abrir un proceso de diálogo que pueda concitar el mayor apoyo posible en Cataluña. Necesitamos recomponer la convivencia en Cataluña, superar el conflicto y que la población pueda participar. Vamos a ver cómo se puede hacer eso, en qué momento y sobre qué acuerdos, pero que esos acuerdos vayan en la idea de superar los conflictos». Fuentes del Gobierno socialista tampoco negaron este punto, pero trataron de limitar su alcance. Defendiendo que «en ningún caso» se puede hablar de un referéndum. Pero sin dar más detalles defendían que «no se hará nada fuera de la ley, porque somos el PSOE».

JpC toma nota de ERC

A la espera de las ratificaciones del Consejo Nacional de ERC y de la Comisión Ejecutiva del PSOE, JpC no esperó en desmarcarse de un acuerdo que no considera suyo ni «vinculante» para un sector del independentismo. Una presión para ERC que no afectará al Consejo Nacional de estos pero sí augura una dura campaña para hacerse con la Presidencia de la Generalitat de Cataluña.

«Hemos conocido este acuerdo que se nos anuncia cuando ya está cerrado, quizás lo hemos conocido incluso más tarde que los dos grupos que están en la oposición del gobierno de Cataluña. No me parece ni una muestra de lealtad ni de respeto, ni hacia el Govern ni hacia el presidente de la Generalitat», aseguró Laura Borràs, líder de JpC en el Congreso, en una rueda de prensa convocada para lamentar la jugada de ERC. Y añadió: «Hemos estado pidiendo siempre que haya un respeto institucional. ¿Se imaginan si esto hubiera sido a la inversa? Si JpC hubiera pactado un acuerdo entre gobiernos sin tener en cuenta a un socio? No lo imaginamos».

Por el momento, JpC votará «no» a Sánchez; y Torra tratará con Pere Aragonès, vicepresidente de la Generalitat y número uno de ERC en libertad, la actual situación. El gobierno catalán vivió ayer un nuevo estrés por sus diferencias a la hora de afrontar el periodo posterior al procés, desbaratado por el Estado de Derecho. La situación entre JpC y ERC puede empeorar si el Tribunal Supremo, en los próximos días, mantiene a Junqueras en prisión y los de Carles Puigdemont consideran que han de romper con ERC.