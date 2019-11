El PSOE quiere dejar a Vox sin sitio en la Mesa del Congreso El partido de Abascal necesita que el PP le preste diputados para la elección de esos puestos

Víctor Ruiz de Almirón SEGUIR Madrid Actualizado: 22/11/2019 10:53h

Quitar a Vox la capacidad de influir sobre la agenda lagislativa del Congreso de los Diputados. Ese es el objetivo del planteamiento que tienen el PSOE y Unidas Podemos de cara a la configuración del nuevo parlamento que echará a andar el próximo 3 de diciembre. Los socios de izquierdas trabajan, y tienen garantizado, mantener su mayoría de control sobre la Mesa del Congreso, el órgano de gobierno de la cámara.

La mesa está compuesta por nueve miembros: un presidente, cuatro vicepresidentes y cuatro secretarios. El sistema de votación prima los acuerdos entre formaciones para repartirse los puestos. La presidencia, para los socialistas, y dos vicepresidencias y dos secretarias para PSOE y Podemos garantizan cinco miembros para estas formaciones.

Según aseguran fuentes parlamentarias, tanto de los socialistas como de otros grupos, la pretensión es hacer una operación que deje al partido de Santiago Abascal sin representación en este órgano. Con el peso de los de Abascal, 52 diputados, y un acuerdo con el Partido Popular, sería factible que Vox repitiese el porcentaje de representación que tenía antes Ciudadanos con una vicepresidencia y una secretaría. Desde el PP se repetía ayer el mensaje lanzado en la víspera por Pablo Casado de que no participarán en cordones sanitarios. Sin acuerdo con el PP, la operación se complicaría, aunque los socialsitas podría intentarlo sumando al resto de partidos de la cámara.

Según avanzaron ayer EFE y Servimedia, el planteamiento podría llevar a mantener los cuatro puestos en el bloque de la derecha en la Mesa pero con una composición distinta: tres puestos para el PP y uno para Ciudadanos. Los naranjas, con sus diez escaños no pueden aspirar a ningún puesto en el órgano de gobierno del Congreso si no se lo cede ninguno de las otras fuerzas políticas.

Los contactos entre los grupos todavía no se han desarrollado de manera formal. El PP podría no participar de esa operación, pero tampoco votar con Vox, algo que dejaría a la formación de Abascal sin representación. El PSOE podría favorecer su presencia en el órgano, con guiño incluido a Cs, que al PP podría interesarle por su condición de socio global en muchas partes de España. No es previsible que los socialistas sacrifiquen la presidencia del Congreso en la figura de Meritxell Batet con estos números en la mano. Aunque en el primer contacto tras el 28 de abril Pedro Sánchez si llegó a plantear a Pablo Iglesias la posibilidad de ceder ese puesto a Podemos dentro de su acuerdo global. La negociación de la Mesa del Senado también servirá de contrapartida a los nacionalistas.