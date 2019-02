El PSOE no se cierra a ningún pacto pero avisa de que intentará un Gobierno monocolor José Luis Ábalos reconoce que el partido esperar que Josep Borrell acepte encabezar la lista para las elecciones europeas: "También depende de su disposición"

Víctor Ruiz de Almirón

@vic_almiron Seguir Madrid Actualizado: 18/02/2019 15:03h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El PSOE no quiere hablar de los pactos que serán necesarios después del 28 de abril. Hasta el punto de que ni siquiera manifiesta una preferencia por Podemos, quien ha sido su socio más estable en estos casi nueve meses de Gobierno. Y pese a que el enfrentamiento entre ambos es muy gran los socialistas evitan descartar a Ciudadanos.

La Ejecutiva federal del PSOE se ha reunido hoy por primera vez tras la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones generales al 28 de abril. El ánimo en los socialistas está muy alto tras la publicación de los últimos sondeos y la reunión del máximo órgano del partido ha terminado entre aplausos que se han podido escuchar en el espacio de prensa habilitado en el céntrico Palacio de Neptuno, donde se ha celebrado hoy la reunión de la dirección ya que la sede de la calle Ferraz se encuentra en obras.

El secretario de Organización, José Luis Ábalos, ha evitado hoy expresar ninguna preferencia en lo tocante a los acuerdos tras las elecciones. Y ha expresado que la primera intención del PSOE es algo que ahora parece imposible: "Todas las encuestasn dan como primera fuerza al PSOE. Nuestra aspiración es un Gobierno monocolor. Hemos conseguido hacerlo con 84 diputados, así que con bastantes más tendremos más fácil hacerlo".

No habla por tanto el PSOE de mayoría absoluta, impensable en este escenario, pero sí en crecer mucho respecto a la situación actual, ser primera fuerza, y tener una posición para negociar que les permita no tener que asumir de entrada la opción de un Gobierno compartido: "No estamos pensando en pactos. Estamos en aumentar la mayoría, y todo parece que vamos a amplair esa mayoría", ha dicho Ábalos, que ha destacado que "hemos establecido entendimiento con unas fuerzas y con otras" y que por tanto "no nos planteamos ningún tipo de pacto".

Preguntado por si es posible corregir la actual relación con Ciudadanos, el ministro de Fomento ha vuelto a no querer descartar un posible acuerdo con Albert Rivera, y ha pasado a éstos la pelota: "Se tienen que aclarar ellos. Primero empezaron siendo socialdemócratas. De pronto liberales, ahora ya no sabemos". Ábalos ha considerado una "anomalía" el rechazo de Ciudadanos al PSOE porque en Europa "los liberales pactan con los socialdemócratas". Y ha pasado al ataque: "En España Ciudadanos se entiende mejor con la extrema derecha".

Esperando a Borrell

Este viernes y sábado los socialistas europeos celebran en Madrid su convención de cara a las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Y el PSOE va a acudir a la cita sin tener designado a su cabeza de carte. "No vamos a concurrir con el cabeza de lista a ese encuentro", ha confirmado el número tres del PSOE.

Los socialistas quieren dar espacio y tiempo al ministro de Exteriores para que acepte liderar esa papeleta, algo de lo que él ha dado muestras de no estar muy interesado. Preguntado por si sigue siendo la primera opción, Ábalos ha manifestado que por ahora no se quiere descartar y que se va a seguir esperando: "El compañero Borrell… todo lo que pueda decir es bondadoso sobre él. Es una persona muy importante en nuestro proyecto. También despende de su disposición", ha reconocido.

Como cuenta hoy ABC, el PSOE se pone ya en marcha para la confección de listas electorales. En menos de un mes estará todo listo. Hasta el 25 de febrero se abre un plazo por si existiera alguien que quiera disputar a Sánchez la candidatura a la presidencia del Gobierno. Pero como se trata de un cargo actualmente ocupado por un socialista existe un procedimiento especial y debe solicitarse la apertura de primarias, que deben aprobarlo "un 50% del Comité Federal o un 30% de la militancia". Es decir, no habrá primarias. Como ha reconocido el propio Ábalos: "Entiendo que es difícil que haya otro candidato. Vamos a ser sinceros. Tampoco en otra Comunidad donde gobernamos. Y lo normal es eso".

Se amoldan todos los procesos de cara a la confección de listas también para el 26 de mayo. Hasta el 3 de marzo las asambleas locales pueden realizar sus propuestas. Hasta el 8 de marzo pueden celebrarse las reuniones de los órganos provinciales e insulares y hasta el 11 de marzo pueden realizar sus propuestas los órganos autonómicos. Y ahí es cuando la comisión federal de listas, que controla el propio Ábalos, podrá realizar los cambios oportunos. El 17 de marzo se celebrará un Comité Federal que ratificará todas las listas y habilitaría algunas excepciones como la candidatura al Ayuntamiento de Madrid, que en previsión de una segunda vuelta (16 de marzo) para conocer al candidato podría demorar unos días la confección completa de la candidatura.