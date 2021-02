El PSOE apoya una moción de ERC que habla de amnistía y autodeterminación Los socialistas obvian las soflamas secesionistas y acceden a recuperar la mesa de gobiernos, con Podemos abogando por el «derecho a decidir»

Juan Casillas Bayo SEGUIR Madrid Actualizado: 02/02/2021 22:35h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El pleno del Congreso de los Diputados ha adquirido esta tarde un ambiente de plató electoral. Como si se tratase de un debate de cara a los comicios autonómicos catalanes del 14-F, los diputados se han sucedido en el uso de la palabra y han pedido, con el PNV y EH Bildu como testigos de excepción, el voto a sus respectivos candidatos.

Al menos el socialista José Zaragoza lo ha admitido sin tapujos al inicio de su intervención: «Esto es un debate electoral, no nos engañemos. No estamos discutiendo soluciones a los problemas». La noticia, sin embargo, no radica en el uso electoralista de la Cámara Baja, que se repite ante cada convocatoria, sino en el hecho de que el PSOE sumará sus votos a los de Unidas Podemos para respaldar una moción de ERC en la que instan al Gobierno a convocar «de manera inmediata» la mesa de gobiernos una vez se constituya el nuevo Ejecutivo regional. Nada contrario al acuerdo de investidura cerrado en enero del año pasado con los independentistas republicanos, con la salvedad de que en el texto se aboga claramente por la «amnistía» y el «derecho de autodeterminación».

«No difiere en nada del acuerdo de investidura. La mesa de gobiernos está en el ánimo del Gobierno y este partido va a cumplir con los compromisos acordados», había zanjado por la mañana la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, cuando ha sido preguntada tras la Junta de Portavoces por la posición de su partido ante la moción. En el debate, unas horas después, se ha confirmado el voto favorable de PSOE y Podemos, aunque los socialistas han vuelto a esquivar la controvertida alusión a los planes de ERC.

PP y Cs, convencidos de que esta moción es el primer pacto de un posible tripartito catalán

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, la primera en reaccionar tras la Junta de Portavoces, ha denunciado lo que a su juicio constituye el primer acuerdo de un nuevo tripartito en Cataluña. «Las palabras se las lleva el viento, pero los hechos y los votos quedarán claramente reflejados en este pleno», ha avisado. Un argumento al que se ha unido después del debate, ya por la tarde, la presidenta de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas. «Este es el programa electoral del próximo tripartito», ha dicho en el patio del Congreso, con la moción de los independentistas impresa en la mano.

«La solución del Grupo Republicano para resolver el conflicto del Estado con Cataluña es sobradamente conocida: amnistía y ejercicio del derecho de autodeterminación», defendían en la moción Montserrat Bassa –hermana de la exconsejera presa Dolors Bassa– y el portavoz del grupo en la Cámara, Gabriel Rufián.

Esa alianza entre PSOE, Unidas Podemos y ERC –sumado al apoyo de los partidos vascos– garantiza que la iniciativa prospere este jueves, cuando tendrá lugar la votación.

Cumplir acuerdos

El Gobierno, que insiste en su disposición a cumplir todos los acuerdos de investidura que cerró con sus socios de legislatura, siempre se ha mostrado dispuesto a convocar la mesa de gobiernos, aunque desde que se constituyó, pese a renovadas promesas, solo se ha reunido una vez. Ahora, el PSOE calla ante la «amnistía» –los secesionistas se resisten a pedir indultos porque implicaría asumir culpabilidad– y el «derecho de autodeterminación» –el derecho internacional solo lo contempla para casos de invasión extranjera o colonización–. Unidas Podemos, que gobierna en coalición con los socialistas, sí habla abiertamente de «derecho a decidir», aunque desde Moncloa siempre se ha trasladado que, aunque se pueda hablar de todo, el Ejecutivo dirá «no» a toda petición fuera de la ley.

Ante las palabras, silencio. Ante una iniciativa en la que ERC plantea su hoja de ruta, respaldo. Bassa, a pesar de ello, no ha dudado en marcar perfil propio y elevar el tono contra uno de los partidos «del 155» –recordando la aplicación de ese artículo de la Constitución para parar la declaración unilateral de independencia– y ha defendido la petición de «diálogo» de su partido frente a otras opciones independentistas.

Eso sí, «nunca, nunca, nunca», ha prometido, formarán gobierno con el PSC. «Ni en la Generalitat ni en la Diputación de Barcelona», lanzó en dirección a Junts per Catalunya (JpC), que sí manda junto al PSC en la Diputación de Barcelona.

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha defendido una enmienda de su partido que en realidad buscaba dar un vuelco de 180 grados a la iniciativa de ERC. En lugar de instar al Gobierno a retomar esa mesa de negociación, Vox ha reclamado, como ya hizo el año pasado en una proposición de ley que fue rechazada, instar al Ejecutivo a ilegalizar todos los partidos políticos que aboguen por la ruptura de España.

Una petición que evidentemente ERC se ha negado a incorporar a su texto y que ha servido para recrudecer el debate. «A nosotros no nos amenaza nadie, señor Ortega Smith. El independentismo no se va a callar porque cuatro matones ricos vengan aquí a amenazarnos», ha espetado la diputada de la CUP Mireia Vehí. Ortega Smith ha aprovechado también para referirse a la campaña y ha condenado la ausencia de condena, a su juicio, al acoso que ha recibido su formación por parte de separatistas radicales en sus actos de campaña.

«Instalados en trincheras»

«Por poco nos pide que les demos cien azotes y les cortemos la cabeza», ha ironizado el socialista José Zaragoza, quien ha cargado por igual contra la derecha y contra JpC o la CUP, según él, «instalados en las trincheras». No ha dicho una sola palabra sobre las referencias a la «amnistía» y al «derecho de autodeterminación», pero ha prometido que se celebrará esa mesa de gobiernos incluso si es Salvador Illa el próximo presidente de la Generalitat. «¿O es que el Gobierno de la Generalitat solo vale para una mesa de diálogo cuando lo presiden los independentistas?», ha preguntado a Bassa, para quien de esa mesa solo podría salir una solución «absurda», como que se traslade el Senado de Madrid a Barcelona.

El presidente del Grupo Confederal de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha apostado abiertamente por garantizar «el derecho a decidir» y ha sentenciado: «Tarde o temprano habrá que votar». Solo cuando ha pedido el voto para Jéssica Albiach, la candidata de En Comú Podem, se ha evidenciado que no estaba interviniendo un segundo portavoz de ERC.

La diputada del PP Llanos de Luna ha recordado que la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español y ha advertido de que los votos al PSC el 14-F servirán para meter en el Govern al soberanismo. Misma línea que ha seguido el exvicepresidente segundo del Parlament José María Espejo-Saavedra, de Cs, quien ha agradecido con sorna a ERC «el momento propicio» de su iniciativa para «dejar claro que todo está atado». Laura Borràs, candidata de JpC y todavía diputada en el Congreso, ha tachado de «gran operación de “marketing”» la mesa de gobiernos y ha retado a Pedro Sánchez a negociar con ella «sin fotos».