La próxima Ejecutiva del PSOE valorará la salida de Tezanos tras asumir las riendas del CIS

La designación de José Félix Tezanos como máximo responsable del CIS ha disparado las alarmas en PP y Ciudadanos, que relacionan esta cuestión con el «decretazo» en RTVE para denunciar la «parasitación» de las instituciones.

En el caso del CIS, la decisión de Tezanos de mantener su puesto en la Ejecutiva del PSOE como secretario del área de estudios y programas de la Ejecutiva federal, ha agravado todavía más las críticas de las únicas dos formaciones que no le acompañan en el parlamento. No obstante, a media tarde de ayer, fuentes de la dirección socialista aseguraban que Tezanos estaría sopesando abandonar su cargo.

Fuentes de la dirección niegan cualquier presión sobre él para que tomase finalmente esa decisión. «Él entiende que debe ser así», aseguran fuentes socialistas que no ocultan la satisfacción y aseguran que el asunto se tratará en la próxima reunión de la Ejecutiva federal. José Félix Tezanos fue uno de los encargados de elaborar y presentar el proyecto con el que Pedro Sánchez se presentó a las primarias del PSOE, y tras su victoria fue premiado con un puesto en la dirección.

Ciudadanos planteó el martes una reforma de la elección del director del Centro de Investigaciones Sociológicas, que garantice la independencia de su máximo responsable. «Nosotros somos partidarios de que estos entes existan si son independientes. Para financiar con dinero público las encuestas del PSOE, que se las paguen ellos», criticó Albert Rivera.

En declaraciones a ABC, el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, considera que «la deslegitimación del CIS es evidente» con este nombramiento. «A partir de ahora, el CIS no tendrá ninguna credibilidad. Si asegura que no implica ningún sesgo poner al mando de ese organismo a un miembro de la Ejecutiva de uno de los partidos que se miden y comparan, a un aparatchik con 45 años de militancia, entonces Tezanos no sabe lo que es sesgo. Y sí lo sabe. Ergo miente. Pero la lógica del sanchismo es la rebatiña de lo público. Sin decoro, sin disimulo, con toda crudeza», asegura Girauta.

También en conversación con este diario, el portavoz adjunto del PP, Carlos Rojas, asegura que «supone un escándalo que haya sido designado», y denuncia que el PSOE está «ocupando las instituciones con un decoro que no hemos visto en democracia». Una actitud que valoró como «un tratamiento soviético», alertando de que el CIS vaya a depender de alguien «que tiene despacho en Ferraz». Rojas asegura que aunque ahora Tezanos dejara el cargo su nombramiento es «un pulso a las instituciones».

Desde el PP se asegura que se va a presentar «una batería de medidas» para que el Gobierno explique la «actitud sectaria» de estos nombramientos en las instituciones, que Rojas interpreta como la actitud de «un Gobierno dedicado a hacer campaña electoral desde Moncloa».