La prensa mundial califica de exilio la marcha de España del Rey Don Juan Carlos

El abandono de España del Rey Don Juan Carlos, que se encuentra ya en la República Dominicana, como ha adelantado ABC , no solo ha causado un gran impacto en nuestro país sino en todo el mundo. En el comunicado de Zarzuela de este lunes, calificaba su decisión de «trasladarse a vivir» fuera de nuestro país de «meditada» ante la repercusión pública de «ciertos acontecimientos pasados» de su vida privada con el fin de preservar la institución.

La decisión del monarca, en medio de las informaciones publicadas en las últimas semanas sobre sus presuntos negocios ocultos en Suiza , ha sido reseñada por los principales medios de comunicación en el mundo, que destacaron la noticia en sus portadas digitales. Muchos, especialmente, los franceses, califican su marcha de «exilio» forzado por los «escándalos que subyacen y por las investigaciones judiciales sobre supuestas corruptelas». A continuación, algunos de los titulares que le dedican.

The Times

Con el titular « Juan Carlos acepta abandonar España en medio de una crisis de corrupción », The Times se hace eco de la noticia en su portada, donde le dedica dos columnas. En la información destacada explica que el monarca «se vio obligado a exiliarse por un escándalo de lavado de dinero que desprestigió a la monarquía».

Tras explicar que abdicó en junio de 2014, recoge extractos de la carta dirigida a su hijo, el rey Felipe V I, en la que da cuenta del anuncio.

Destaca que el rey emérito fue elogiado por su papel en la transición de España a la democracia después de la muerte del dictador general Franco en 1975. Precisamente también en portada, debajo, incluyen un análisis con el titular: « Caída del héroe nacional que se enfrentó a Franco».

The New York Times

The New York Times , que también le dedica un espacio destacado en su portada, titula: « El ex Rey de España abandona el país en medio de múltiples investigaciones» y en su interior da cuenta de que todo ello se produce cuando se están investigando sus finanzas. Este asunto, según este diario, puede provocar un debate político y social sobre el futuro de la monarquía.

«Le Monde»

Captura de la portada de Le Monde

El diario «Le Monde» informa de los presuntos casos de corrupción que rodean al monarca, de las comisiones que presuntamente habría cobrado por el tren de alta velocidad en Arabia Saudí y de su supuesto romance con Corinna Zu Sayn-Wittgenstein. También se describe lo que un día llegó a significar la figura de Juan Carlos para el pueblo español: «El ex rey, de 82 años, representó hasta el cambio de siglo un fuerte símbolo de la unidad española, apreciado por garantizar la restauración pacífica de la democracia después de la muerte del dictador Francisco Franco en 1975». Es una de las noticias más leída del periódico que la lleva en portada en su edición digital y le dedica una seguda pieza: « El epílogo sin gloria del reinado de Juan Carlos».

Le Parisien

Portada de Le Parisien

El diario galo, el popular «Le Parisien» también califica la marcha de Don Juan Carlos de exilio. Titula en su primera página en la edición digital: «Juan Carlos, el ex rey de España sospechoso de corrupción, forzado al exilio». Y explica que, el ex monarca desea retirarse más allá de las fronteras de su país para evitar eclipsar a su hijo, Felipe VI. Le califican como «rey caído» y explican qué hay detrás de su decisión. «Las investigaciones judiciales y las cuentas en Suiza». El periódico asevera que «sin duda, busca, a través de su exilio, preservar la imagen de esta corona que ha empañado terriblemente con los múltiples escándalos que lo llevaron a abdicar en 2014, treinta y ocho años después de su acceso al trono» .

Le Soir de Bélgica

La noticia recogida por el diario belga

El diario galo Le Soi r se hace eco también en portada bajo este titular: «Sospechoso de corrupción, el anciano rey de España se exilia». Es la línea que sigue la prensa francesa.

Por ejemplo, France 2 , la cadena pública abrió con la noticia de que el rey emérito iba a exiliarse dos horas después de que se hiciera público el comunicado de Zarzuela. Los periodistas contaban que Juan Carlos se ha convertido en «indeseable en su propio país» tras casi cuatro décadas de reinado por los escándalos que le han salpicado, sobre todo en los últimos años tras las revelaciones de «una antigua amante» sobre las supuestas comisiones que recibió por el contrato del AVE en Arabia Saudí.

BBC News

Portada de la BBC con el titular dedicado a Don Juan Carlos

La BBC también sitúa la noticia en portada. La titula: « El asediado ex rey Juan Carlos deja el país» . En ella explica que su marcha se produce semanas después de haber sido vinculado a una investigación sobre presunta corrupción. Y subraya que ha manifestado que estaría disponible si los fiscales necesitaran entrevistarlo.

El medio explica que en junio, la Corte Suprema de España abrió una investigación sobre la supuesta participación de Juan Carlos en un contrato ferroviario de alta velocidad en Arabia Saudita.

Le Soir de Francia

El diario galo, Le Soir, apunta en esta dirección: «Juan Carlos, empujado al exilio para salvar la monarquía», y atribuye también a las sospechas de corrupción y a la investigación del Tribunal Supremo la decisión del monarca de abandonar el país.