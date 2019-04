El PP recurrirá al Constitucional los decretazos «abertzales» de Sánchez Casado: «Es la primera vez en 40 años que los abertzales presumen de ser socios de un Gobierno de España»

ABC @abcespana Las Palmas de Gran Canaria Actualizado: 04/04/2019 11:12h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional los «decretos abertzales» que fueron convalidados este miércoles por la Diputación Permanente del Congreso tras ser aprobados por el Consejo de Ministros.

La Diputación Permanente del Congreso convalidó ayer los decretos que establecen cambios en el mercado del alquiler, la ampliación de los permisos de paternidad a ocho semanas, la recuperación del subsidio de desempleo de 52 años, la habilitación para que comunidades autónomas y ayuntamientos utilicen sus superávit, medidas en caso de un Brexit sin acuerdo y el desarrollo de la liberalización del sector de la estiba.

Durante una intervención ante los candidatos del PP de Gran Canaria, el máximo dirigente de los populares ha lamentado que se trata de «la primera vez en 40 años que los abertzales presumen de ser socios de un Gobierno de España», informa Ep. «Me causa sorpresa y estupor», insistió.

«Vamos a recurrir al TC -dijo- algunos de estos decretos porque pensamos que no son de extraordinaria necesidad. Fuimos a la Junta Electoral Central y, una vez que no se ha tenido a bien evaluar que se está utilizando nuestro dinero para hacer electoralismo, iremos al TC para decir que estos decretos no cumplen los requisitos de ser de urgente necesidad. Esperemos que así el Gobierno deje de hacer electoralismo a coste de nuestros impuestos».