El PP quiere reducir el número de abortos con la ley de Maternidad Pablo Casado promete más ayudas y apoyo a las mujeres que quieran ser madres

Mariano Calleja @Marianocalleja Madrid Actualizado: 10/03/2019 03:01h

Pablo Casado clausuró ayer en Cartagena la Convención del PP sobre Familia e Igualdad, un día después de sufrir el acoso de grupos feministas, que se plantaron ante él con pancartas ofensivas como estas: «Casado yo te hubiera abortado». El líder del PP, que decidió no participar en las manifestaciones oficiales del 8-M al considerar que estaban politizadas por la extrema izquierda, anunció ayer una de sus medidas estrella a favor de la familia y la mujer: la ley de Maternidad. Fuentes populares explicaron a ABC que el objetivo es doble: ayudar y proteger a las mujeres que quieran ser madres y reducir el número de abortos que hay en España.

El PP estaba claramente incómodo con el debate sobre el aborto, en el que se enredó semanas atrás espoleado en buena parte por la izquierda. Casado tomó la decisión de afrontar este problema desde una perspectiva diferente y la encontró con esta ley de Maternidad, que incluye ayudas, «pero no juzga». Los populares han aparcado la posible reforma de la ley del aborto al menos hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso que plantearon los populares en junio de 2010. Mientras tanto, el PP no tiene intención de tocar el Código Penal.

«A favor de la vida»

Pero las políticas sobre la familia y la natalidad siguen siendo uno de los ejes principales del programa del PP. La alternativa que ofrecen los populares, y que les abre mucho más el terreno de juego en esta larga campaña electoral, es esta ley de Maternidad. «Los populares somos un partido que estamos a favor de la vida. Por eso queremos facilitar que en caso de duda la opción sea siempre a favor de la vida», señalan en Génova.

El PP califica de drama que en España haya más de 100.000 abortos al año. «Es un drama que no se debe frivolizar y al que hay que dar respuesta que no venga del Código Penal», subrayan en el equipo de Casado. El compromiso del líder del PP es rotundo: «Que en España ninguna mujer deje de ser madre por motivos económicos, o por presiones sociales o de su entorno».

Los populares tienen subrayado este otro dato: un 83 por ciento de los jóvenes entre 20 y 29 años han manifestado el deseo de tener hijos. Algo que, a su juicio, echa por tierra la idea de que los jóvenes no quiere tener descendencia y por tanto la familia es una institución en declive. Por ese motivo, la nueva ley pondrá en marcha medidas «que ayudarán a los que deseen construir su propia familia y a tener los hijos que ellos mismos manifiesten querer». Para superar las barreras, el trabajo y la conciliación estarán en el núcleo principal de esta ley. El PP entiende que será una solución, al menos en parte, para el reto demográfico.

Entre las principales medidas de la ley de Maternidad se incluye la protección económica de las mujeres embarazadas y madres, con especial atención a las mujeres menores de edad o en situación de desprotección o riesgo de exclusión social. El objetivo es darles las ayudas necesarias y una solución alternativa al aborto. En esa línea, se protegerá de forma especial a las mujeres que quieran entregar a sus hijos en adopción, con una garantía de confidencialidad y protección legal.

En la clausura de la Convención de Familia e Igualdad en Cartagena, Casado dejó claro que el PP no dice a las mujeres lo que tienen que hacer, ni pretende entrar «en la moral, ni en las mentes». «Lo que propongo es que las instituciones públicas pongan recursos a favor de quien decide seguir adelante con el embarazo. No van a encontrar aquí un partido retrógrado, sino un partido que no juzga ni penaliza, pero ayuda y apoya», aseguró.

Las principales medidas de la ley de Maternidad son estas:

- Protección económica

La ley de Apoyo a la Maternidad prevé la protección económica de las mujeres embarazadas y madres, con atención especial a las menores o las que estén en situación de exclusión social o desprotección.

- Desgravación

Casado prometió «mantener e incrementar» medidas que favorezcan la maternidad, como la desgravación de 1.200 euros por hijo, las ayudas a madres «que están solas» y el abaratamiento de los precios del alquiler. También se reforzará la protección jurídica de las mujeres embarazadas.

- Protección jurídica

También se reforzará la protección jurídica y social de las mujeres embarazadas.

- Hijos en adopción

Se atenderá de forma especial a las mujeres que quieran entregar a sus hijos en adopción. Se garantizará la confidencialidad y la protección legal de la madre, para que la entrega en adopción no le acarree ningún perjuicio.

- Información y participación

Se promocionará la cultura de la vida. La ley incluirá medidas de sensibilización y participación. Habrá un portal de información que unifique todos los recursos existentes para la protección social de la maternidad. Se creará un servicio de atención inmediata para mujeres embarazadas.

- Mercado de trabajo

En la ley habrá medidas de apoyo a la maternidad en el mercado de trabajo. Se facilitará el acceso y la estabilidad en el empleo. Se fomentará la conciliación y la corresponsabilidad. Y se incluirán otras medidas para erradicar los comportamientos del mercado laboral que generan desigualdades con las personas que tienen responsabilidades familiares, y en particular con las madres.