El PP votará a su presidente el sábado 21 con 3.082 compromisarios, un día después de escuchar a Rajoy «Hoy por hoy no hay consenso entre los candidatos para celebrar un debate», pero la puerta sigue abierta

Mariano Calleja

El XIX Congreso Nacional extraordinario del PP, de los días 20 y 21 de julio, tendrá como lema «El futuro de España» , con el viejo logo de la gaviota, «que representa la libertad», y la imagen de una encina. Se celebrará en el Hotel Auditorium de Madrid, y empezará el viernes a las 16.30 horas. La votación del presidente nacional se producirá el sábado por la mañana, y la proclamación está prevista para las 13 horas de ese mismo día 21 de julio. Para garantizar la libertad de los votantes, se utilizarán sobres y cabinas.

El número definitivo de compromisarios es de 3.082. El lunes se entregó a las candidaturas una lista provisional, según ha informado el presidente de la Comisión Organizadora, Luis de Grandes. Ha dejado claro que en este congreso no se discutirá sobre los valores del PP, lo que no significa que los candidatos no puedan hacer propuestas ideológicas y de programa. De Grandes ha asegurado que se ha desestimado el recurso sobre un supuesto amaño en las primarias de Málaga.

«Lo que queremos es que se mantenga la unidad del partido, gane quien gane, y los valores que tiene», ha señalado Luis de Grandes, quien ha recordado que hoy es el aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco.

Respecto al debate, Luis de Grandes ha explicado que cuando eran siete precandidatos se vio que no era viable, «sin perjuicio de que hubiera debates externos». Ya con dos candidatos proclamados, Pablo Casado presentó una solicitud formal. Luis de Grandes ha reconocido que han querido ganar tiempo, porque no es una exigencia reglamentaria. La decisión es «política», y no está tomada. «Primará el deseo de los candidatos y se valorará si esa decisión es beneficiosa o no». «Hoy por hoy no existe consenso por parte de los candidatos para celebrar ese debate», ha asegurado. Si se produce, tendría que ser no más tarde del miércoles.

En el congreso solo habrá dos invitados: el presidente del Partido Popular Europeo y el presidente del Grupo Popular Europeo.

El calendario de este congreso urgente y reducido es el siguiente:

Viernes, 20 de julio

- A partir de las 11: Recepción de los compromisarios y entrega de acreditaciones y documentación-

- 16.30 horas. Inicio del Congreso.

- Informe de la Comisión Organizadora.

- Propuesta y votación de la Mesa. La propuesta la hace Luis de Grandes, presidente de la Comisión Organizadora.

- Intervención del presidente de la Mesa.

- Aprobación definitiva del reglamento.

- Informe Comité Nacional de Derechos y Garantías.

- Informe de gestión y votación. El informe lo hará la secretaria general saliente, María Dolores de Cospedal. Se vota a mano alzada.

- Intervención del presidente nacional, Mariano Rajoy. El PP asegura que será el protagonista del día, para rendirle homenaje. «No tenemos que pedir excusas a nadie, estamos muy orgullosos de quien ha sido nuestro presidente», ha explicado Luis de Grandes.

Sábado, 21 de julio

- 9.30. Presentación de candidaturas.

- 10.30. Nombramientos mesas de votación.

- 11.00. Votaciones. Aunque hubiera una candidatura de unidad, la votación se hace, con papeleta y urna. Se vota el comité ejecutivo nacional, encabezado por el presidente, y la junta directiva nacional. Se emplearán sobres, para garantizar la libertad de los votantes. Y se pondrán cabinas.

12.30. Escrutinio.

13.00 Proclamación de resultados.

13.15 Clausura. Solo intervendrá el ganador del congreso.