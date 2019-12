El PP confía en que la Junta Electoral Central actúe contra Torra y Junqueras el día 3 El órgano superior de la Administración electoral se reúne dentro de una semana y podría tomar una decisión automática, con el pacto del PSOE y ERC de fondo

El futuro político inmediato de Quim Torra y Oriol Junqueras está en manos de la Junta Electoral Central. El próximo viernes, 3 de enero, el órgano superior de la Administración electoral en España revisará, previsiblemente, los recursos que ha presentado el Partido Popular para que comunique al Parlamento Europeo la pérdida de condición de diputado de Junqueras, por un lado, y para retirar el acta de Torra en el Parlamento autonómico catalán y expedir credencial al siguiente candidato en la lista.

En la práctica, si la Junta Electoral Central aceptara las dos peticiones planteadas por el PP, Torra dejaría de ser presidente de la Generalitat, un cargo que requiere ser diputado, y quedaría clarificado el caso de Junqueras sobre su posible salida de la cárcel para poder recoger su acta de eurodiputado, tras la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La decisión de la Junta Electoral Central podría caer así como una bomba política en una semana clave para las negociaciones del PSOE y ERC, y por tanto para la investidura de Pedro Sánchez. Una de las fechas que se han barajado para el debate en el Congreso sobre la candidatura de Sánchez es, precisamente los días 2, 3 y 5 de enero.

Sedición y malversación

El lunes pasado, el PP registró un escrito ante al Junta Electoral Central, en medio de la polémica por la resolución del Tribunal europeo. En el documento, firmado por Isabel Borrego y Alberto Casero, se recuerda que el Supremo condenó a Junqueras a trece años de prisión y trece de inhabilitación absoluta , como autor de un delito de sedición y otro de malversación de fondos públicos. El PP argumenta que la ley Electoral establece que resultan inelegibles los condenados por sentencia firme, y sostienen que esa inelegibilidad afecta al acto electoral en su raíz y comporta, en el caso de ser sobrevenida, la pérdida de la condición representativa adquirida, en este caso la de diputado del Parlamento europeo. Los populares se basan en la doctrina del Supremo al reclamar la pérdida de la condición de diputado.

La Junta Electoral Central incluyó este escrito en el orden del día de la reunión convocada para el próximo viernes, según fuentes populares. Pero el PP también quiere que ese mismo día se dirima sobre el recurso que ha planteado respecto a Torra, inhabilitado por desobediencia, pero sin sentencia firme aún.

El PP solicitó la semana pasada, ante la Junta Electoral Provincial de Barcelona, que se ejecutara de forma inmediata la sentencia de inhabilitación dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y que se constatara la «inelegibilidad sobrevenida» de Torra como diputado del Parlamento catalán. En consecuencia, pidió que se declarase la vacante y se procediera a emitir credencial a favor del siguiente de la lista en que concurrió a las autonómicas.

La Junta Provincial de Barcelona desestimó la petición del PP, a la que se habían sumado también Ciudadanos y Vox. Arguyó que la sentencia que lo inhabilita para cargo público no es firme, y que no se dan los supuestos para proceder a retirarle su credencial como diputado hasta que la causa judicial no haya concluido.

Sin embargo, hubo un voto particular en esa resolución, donde se recuerda que hay precedentes que avalan la petición del PP, Ciudadanos y Vox y una «doctrina clara» de la Junta Electoral Central para proceder a retirar el acta de diputado a Torra.

El PP ya se esperaba el rechazo de la Junta Provincial de Barcelona, y el martes 24 presentó el recurso para que fuera elevado a la Junta Electoral Central. Será la de Barcelona la que traslade hoy (ayer fue festivo en Cataluña) ese recurso al órgano superior. Los firmantes del PP enviarán, al mismo tiempo, un escrito para que no se demore y el asunto pueda dirimirse en la reunión del día 3, sin más dilación.

Decisión automática

En Génova están convencidos de que la Junta Electoral Central decidirá a favor de su solicitud, tanto por los precedentes, como por la doctrina del Supremo y de la propia Junta. Los populares sostienen que la decisión debe ser «automática», y las consecuencias políticas deberían ser inmediatas. Al perder el acta de diputado, Torra dejaría de ser presidente de la Generalitat.

En el recurso del PP ante la Junta Electoral Central, al que ha tenido acceso ABC, se acusa a la Junta de Barcelona de hacer «una interpretación propia, absolutamente ajena a su competencia, cuando la aplicación del artículo invocado (el 6.2 de la ley electoral) debe resultar automática», y recuerda que hay suficientes precedentes para ello.

Los populares piden a la Junta Electoral Central que acuerde revocar el acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Barcelona «por ser contrario a la ley, y en consecuencia que por la misma se proceda a declarar la vacante como diputado del parlamento de Cataluña de don Joaquim Torra i Pla y a expedir credencial al siguiente candidato de la lista en la que concurrió a las elecciones a dicha institución».