La Policía descarta la violación grupal denunciada por una joven de Granada

Una mujer de 22 años denunció que había sido víctima de una violación por parte de cuatro hombres al salir de una céntrica discoteca de Granada el pasado miércoles cuando volvía a su casa. Según su testimonio, cuatro individuos en un vehículo la abordaron y la forzaron a subir al coche, la llevaron a un lugar apartado y la violaron en grupo. La Policía Nacional, sin embargo, tras realizar varias gestiones ha descartado que se produjera tal agresión grupal. Las incongruencias en la declaración de la supuesta víctima fue lo primero que provocó las dudas de los investigadores.

En un comunicado, la Policía de Granada explica que tras las pesquisas llevadas a cabo por la UFAM adscrita a la Brigada de Policía Judicial, «queda descartada la presunta violación grupal». Añaden que continúa la investigación para esclarecer si existe algún ilícito penal y su autoría. Es decir, no se ha concluido aún si se produjo algún delito y quién pudo ser el autor. Fuentes de la investigación, señalaron a ABC que a falta de unas últimas gestiones todo apunta a que no hubo tal agresión sexual, sino que se habría tratado de una relación consentida, aunque apelan aún a la cautela.

La mujer contó que tras forzarla la dejaron abandonada en la calle y malherida, mientras los agresores escapaban. Al parecer, el informe forense describía heridas graves y propias de una violación especialmente violenta. Ese informe apreció lesiones y algún rasguño pero son compatibles con una relación sin mediar agresión.

La víctima fue sometida al examen en un centro sanitario tras denunciar los hechos. Según la denuncia, los cuatro agresores no habría utilizado armas de ningún tipo, solo su fuerza física, pero ambos extremos los ha desechado la investigación. Tras el examen sanitario el pasado miércoles, se activó el protocolo judicial en caso de agresión sexual, entre los que se encuentra el apoyo psicológico para la víctima.

La supuesta víctima contó que no conocía a ninguno de los agresores. Las primeras indagaciones ya alertaron a los agentes, dadas las contradicciones en las que incurrió la denunciante que evidenciaron numerosas incongruencias. No ha trascendido si la mujer acabó reconociendo que no la habían violado o ese es el resultado al que han conducido las pesquisas, que no están terminadas. El juzgado fue informado de estos extremos.

Fuentes policiales lamentan la alarma que generó esta noticia que ha resultado falsa al menos en lo que se refiere a una violación grupal. La preocupación fue mayor aún al producirse tras el caso de las menores de Burjassot, donde la juez también indaga sobre el alcance de los hechos y ha dejado en libertad a los cinco detenidos, y el intento de violación en grupo en una playa de Málaga, que pudo ser abortado.