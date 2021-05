Mesa de diálogo Podemos se une a la CUP y pide al Gobierno que aborde el debate sobre la amnistía y la autodeterminación El socio del PSOE en el Ejecutivo pacta una enmienda a una moción independentista en pleno debate sobre los indultos

Con el debate de los indultos en su apogeo y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abriendo la puerta a perdonar las penas a los cabecillas del 'procés', Unidas Podemos ha ido esta tarde un paso más allá en el Congreso de los Diputados y ha pactado una enmienda con la CUP para que el Ejecutivo presente una propuesta de trabajo a la mesa del diálogo con el Govern de Pere Aragonès, sin excluir «el referéndum de autodeterminación y la amnistía».

Esta mañana, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, había dejado en el aire la posición de su grupo ante una moción de la CUP que pedía dos cuestiones: por un lado, que la Cámara Baja enmendase la decisión de la Mesa de inadmitir a trámite la proposición de ley de amnistía –para liberar a los presos del 'procés'–; y por otro, que instase al Gobierno a llevar una propuesta de referéndum a la mesa de diálogo con el Govern.

La moción, defendida por el independentista Albert Botran, finalmente reclamaba únicamente lo siguiente: «El Congreso insta al Gobierno a que presente a la mesa de diálogo con el Govern de Cataluña una propuesta de trabajo y calendario para abordar el conflicto político en Cataluña. En el debate sobre las propuestas de solución no se excluirá, entre otras, la del referéndum de autodeterminación y la amnistía». Aunque en el texto de la moción no se varía la exposición de motivos, que habla de «represión» y de «presos políticos», sí que se suaviza la parte dispositiva tras el acuerdo con Unidas Podemos.

Ahora, solo se insta al Gobierno a reunir la mesa del diálogo sin dejar fuera ningún debate, algo a lo que ya había accedido el Ejecutivo, pero llega en un momento sumamente controvertido, con Sánchez abogando por actuar ante los indultos «sin revanchas ni venganzas». También ponía en un brete al PSOE la enmienda pactada entre Podemos y la CUP, ya que su propia portavoz en la Cámara Baja, Adriana Lastra, había adelantado por la mañana que el grupo socialista iba a posicionarse en contra de la moción.

Los independentistas de ERC, Junts, PDECat y la CUP han denunciado durante el debate de la moción, que se votará este jueves y que no saldrá adelante, la «censura» del Congreso al no permitirse la votación del punto que pedía corregir la decisión de la Mesa de no admitir a trámite la proposición de ley sobre la amnistía. Una iniciativa, como señalaron los letrados, que no tiene cabida en la Constitución. Pero es que además, el Pleno no tiene entre sus funciones modificar las decisiones de la Mesa, que es el órgano de gobierno de la Cámara Baja.

Desde PP, Vox y Ciudadanos, por contra, se ha cargado contra la connivencia del Ejecutivo para con los independentistas y se ha remarcado la gravedad del desafío al Estado de derecho que supuso el 'procés'. José Zaragoza, del PSOE, ha rechazado la autodeterminación y la amnistía, pero también ha arremetido contra la gestión de los populares que, según él, desembocó en un referéndum ilegal.