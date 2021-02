Podemos vuelve a denunciar que el PSOE sigue sin propuesta para regular los precios del alquiler El plazo acordado para negociar la intervención del alquiler acaba en una semana y el partido del vicepresidente Iglesias lamenta que los socialistas sigan sin responder a sus reclamaciones

Gregoria Caro Madrid Actualizado: 18/02/2021 14:14h

Unidas Podemos (UP) continúa su pulso con el PSOE para aprobar dentro de la Ley de Vivienda la limitación de los precios del alquiler y la prohibición permanente de desahucios sin alternativa habitacional a familias vulnerables. La negociación entra en su recta final, según los tiempos acordados, y lo hace además en un contexto de tensión y malestar que alcanza nuevas cotas en la coalición de Gobierno.

UP rompió el martes la disciplina de voto de la coalición —por primera vez desde que se formó— al abstenerse en el Congreso en la votación de la Ley de Igualdad de Trato (Ley Zerolo) presentada por los socialistas.

«A una semana de que termine el plazo para llevar la Ley de Vivienda al Consejo de Ministros el PSOE sigue sin propuesta en materia de desahucios, control de precios del alquiler y grandes propietarios», denuncian fuentes gubernamentales de UP. El plazo acordado finaliza el 28 de febrero. Es el compromiso que el equipo de Iglesias y el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alcanzaron en la negociación del acuerdo presupuestario. Pero desde entonces, hará en marzo tres meses, UP ha denunciado en reiteradas ocasiones la «falta de voluntad» del PSOE para avanzar. Y el PSOE, por su parte, ha quitado trascendencia a las críticas y asegurado que siguen trabajándolo.

Los equipos de la Vicepresidencia segunda, con la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, a la cabeza, y de Transportes, con el secretario general para la Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, retomaron este jueves las negociaciones. Las conversaciones habían quedado paralizadas durante la campaña catalana. De hecho, el pasado 1 de febrero UP denunció que Transportes le había comunicado que la negociación quedaba bloqueada hasta después de los comicios y criticaron que no les mostraban el borrador del texto legislativo.

En Podemos denuncian aún así este jueves que «el equipo de Ábalos todavía no ha concretado por escrito cuál es su posición en torno a los temas clave para los morados». UP reclamó cuatro medidas que el PSOE rechaza. La primera, obligar a los grandes tenedores a que dediquen el 30 por ciento de sus viviendas al alquiler social. La segunda, suspensión permanente de desahucios sin alternativa habitacional a familias vulnerables. La tercera, aprobar medidas efectivas que movilicen la salida de vivienda vacía al mercado de alquiler (como un impuesto a inmuebles en desuso). Y la cuarta, y más transcendental, casi troncal en el programa morado, la regulación de precios del alquiler. «Está recogida en el acuerdo de Gobierno y detallada en el acuerdo de Presupuestos, Unidas Podemos presentó una propuesta al PSOE hace 4 meses y aún no ha recibido respuesta», denuncian.

Hace unas semanas, Podemos filtró a la Prensa su malestar en un intento de presionar al PSOE. Reprocharon que no les querían enseñar el borrador porque temían que «la falta de ambición del mismo» podría «perjudicar» al exministro Salvador Illa el 14-F. Ábalos respondió reivindicando el liderazgo de su ministerio en el proyecto y señaló que si no les habían mostrado el texto es porque todavía lo estaban ultimando. Una vez finalizado pasarían a negociarlo con UP, dijo.