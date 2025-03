Podemos arremete contra Sánchez por el caso Garzón para robar espacio al PSOE

Peticiones de reprobación

El PP, Vox y Ciudadanos presionan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que destituya al ministro de Consumo , Alberto Garzón. Ya hace unos meses los tres partidos protagonizaron una pinza cuando el líder de Izquierda Unida llamó a reducir la ingesta de carne en España, y ahora, a raíz de sus declaraciones en 'The Guardian', las tres principales formaciones de la oposición redoblan el pulso.

Exigen la dimisión del ministro, su cese si no se produce y su reprobación en último término si Sánchez, como sospechan, lo mantiene en su puesto para no molestar a Unidas Podemos, su socio de coalición. El PP y Vox registraron ayer sendas proposiciones no de ley en el Congreso en las que reclaman la reprobación del titular de Consumo, que se unen a la que ya anunció Cs la semana pasada.

Ayer desfilaron por la sala de prensa de la Cámara Baja la portavoz del PP, Cuca Gamarra, y el de Cs, Edmundo Bal. Los dos coincidieron en la gravedad de las palabras de Garzón y se solidarizaron con el sector ganadero. Informa Juan Casillas.