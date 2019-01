Podemos no garantiza apoyar los Presupuestos por los «incumplimientos» del Gobierno Hacienda ignoró las demandas fundamentales de la formación morada en el proyecto para las cuentas que aprueba hoy el Consejo de Ministros

Gregoria Caro

El Gobierno dio ayer un portazo en la cara a su principal socio parlamentario. Las demandas fundamentales exigidas por Unidos Podemos, y reflejadas en el acuerdo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias rubricado en octubre, ni están ni se las espera en el proyecto de Presupuestos que hoy aprueba el Consejo de Ministros.

Y en Princesa 2 saltaron ayer las alarmas: están descontentos. La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha manifestado este viernes en TVE su rechazo al texto de los PGE porque aunque «hay puntos del acuerdo que se están cumpliendo» hay otras «cuestiones centrales» que no aparecen reflejadas en el borrador de las cuentas. Por ejemplo, medidas para garantizar que no suba la factura de la luz de forma abusiva, recuperar el subsidio del desempleo a los 52 años, aumentar las ayudas a la dependencia o a regular el precio de los alquileres en las zonas tensionadas.

«Estamos muy preocupados porque ayer salimos de la reunión viendo que el acuerdo no se está cumpliendo», ha expresado Montero, respecto al encuentro que ayer mantuvieron el secretario de Organización de la formación, Pablo Echenique, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para revisar el borrador presupuestario.

Una reunión que se dilató durante más de tres horas y tuvo lugar en el Congreso. Según informaron desde Podemos, en un primero momento el balance fue positivo, pero tras «estudiar» el texto de Hacienda descubrieron que no era totalmente fiel al acuerdo.

La portavoz parlamentaria de Unidos Podemos ha reiterado que en su grupo no contemplan otro escenario que no sea que el Ejecutivo cumpla con su palabra: «Es un acuerdo que ha firmado y si no se cumple esos Presupuestos no pueden salir adelante». Por el momento, no garantizan apoyar los Presupuestos en el Congreso, y supeditan su aval a que se tramiten sus demandas. No obstante, no queda claro si es dentro de la Ley Presupuestaria o por otra vía como, por ejemplo, decretos ley.

Necesitan aprobar los PGE

Con el Partido Popular y Ciudadanos totalmente en contra y el apoyo de los partidos independentistas en el aire, el «sí» del grupo parlamentario de Iglesias se le antoja necesario a Sánchez si quiere aprobar los Presupuestos. De lo contrario, se vería obligado a adelantar las elecciones y dar fin a la legislatura.

En Podemos también necesitan aprobar los PGE. Con el batacazo de las andaluzas aun escociendo no pueden permitirse unos comicios. Y por eso no niegan explícitamente su apoyo, aunque insisten en seguir «luchando» para sacar adelante las demandas del pacto.

Echenique reprochó ayer al jefe del Ejecutivo que no haya cumplido con su palabra y pidió una rectificación para garantizar su apoyo. «Hay muchos incumplimientos a día de hoy», afeó Echenique, después de reunirse con la ministra Montero. «No nos parece serio que el Gobierno haya traído un borrador al Consejo de Ministros antes de haber solucionado estos compromisos», insistió Echenique.