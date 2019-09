Podemos niega las agresiones a la Policía por las que un juzgado de Madrid investiga a tres diputados El grupo confederal solicita la comparecencia urgente del minsitro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que aclare en el Congreso «un atestado policial» que consideran «falso»

Unidas Podemos niega las agresiones a la Policía por las que el juzgado de instrucción número 25 de Madrid investiga a tres de sus diputados. Según han explicado en rueda de prensa en el Congreso, se acusa a la portavoz de Galicia En Común, Yolanda Díaz, y a los diputados de Podemos Antón Gómez Reino y Rafael Mayoral de un supuesto «atentado a la autoridad» el pasado 28 de marzo, cuando se manifestaron frente al Congreso junto a los trabajadores asturianos y gallegos de Alcoa para protestar contra su cierre.

El grupo confederal ha solicitado la comparecencia urgente en el Congreso del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que aclare «un atestado policial» que consideran «falso». Mayoral ha asegurado que «es absolutamente intolerable que se persigan a los diputados de nuestra formación por defender los derechos de la gente trabajadora de nuestra país» y ha abordado la investigación como un «nuevo caso de policía política» y «de las cloacas del Estado» contra su partido.

El pasado martes les llegó la citación para declarar ante el juzgado de Madrid, pero Mayoral y Díaz no pueden hacerlo porque su condición de aforados y solo pueden declarar ante el Tribunal Supremo. «No podemos declarar procesalmente ante un juzgado de instrucción. El procedimiento es irregular», han expresado. A pesar de que no es diputada –en marzo aún lo era– Ángela Rodríguez también está citada.

Por su parte, Díaz ha expresado que están «perplejos» porque, según han explicado, el atestado policial por el que les investiga el juzgado de Madrid asegura que un grupo de trabajadores y ellos mismos decir «han arengado a las masas, roto las vallas y golpeado a un agente».