Podemos censura el bloqueo de Sánchez: «Al final va a tener la culpa hasta el propio Rey» El presidente del Gobierno en funciones tenía que haberse reunido con Unidas Podemos a finales de agosto pero han retrasado hasta la segunda semana de septiembre los encuentros. Todavía no hay una cita fijada

Las «excusas» del PSOE, dicen en Unidas Podemos, para no sentarse a negociar un Gobierno de coalición «empiezan a no ser entendidas por nadie». La portavoz de Podemos, Noelia Vera, ha reprochado este miércoles el bloqueo del PSOE y ha replicado con ironía a los dirigentes socialistas que han asegurado que Pedro Sánchez no es candidato a una investidura porque debe ser propuesto por Felipe VI «si ha lugar».

«Al final va a tener la culpa hasta el propio Rey de que no haya un Gobierno progresista», ha espetado Vera en declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa press, después de que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, asegurase que están a la espera de que se convoque la ronda de consultas del Rey. Un argumento que también ha defendido el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, desde Moscú, según informa Rafa M. Mañueco.

En un encuentro con colectivos sociales en Madrid, Calvo se ha escudado en que Sánchez no se reune con los partidos políticos porque aún no ha sido nombrado candidato a la investidura. «El presidente del Gobierno se reunirá, si ha lugar, con un programa fortalecido, ampliado y mejorado con el resto de grupos. Si ha lugar», ha dicho la socialista. «Ahora mismo estamos pendientes de la ronda de consultas con el Rey», dijo Ábalos por su parte.

Tras escuchar las declaraciones, la portavoz de Podemos ha denunciado que «no tiene sentido lo que dijo la vicepresidenta» porque si Sánchez pretende ser investido es el PSOE quien tiene que «llamar» a los grupos políticos y sentarse a negociar con ellos. «La gente ya no entiende lo que está pasando», ha inquirido Vera, que insiste en que «se está perdiendo el tiempo». El malestar del «socio preferente» aumenta.

Durante una entrevista con ABC, la portavoz adjunta de Unidas Podemos e integrante del equipo negociador, Yolanda Díaz, aseguró que «Sánchez está socavando la propia jefatura del Estado» al dilatar los tiempos a su antojo. «Si no quiere trabajar la investidura quizá debería transmitirle al jefe del Estado que carece de apoyos para que se cumpla el artículo 99 de la Constitución», aseguró Díaz.

El presidente del Gobierno en funciones tenía que haberse reunido con Unidas Podemos y el resto de fuerzas parlamentarias a finales de agosto, como así lo anunciaron tras el fracaso de la investidura de julio, pero han retrasado las citas hasta las primeras semanas de septiembre. Desde Unidas Podemos lamentan que el PSOE aun no les ha citado a menos de un mes para que se sepa si van a celebrarse elecciones o no. El 23 de septiembre se acaba el plazo de negociaciones.

«Lo responsable sería retomar las conversaciones en el punto en el que quedaron en julio», ha pedido Vera. Unidas Podemos ha ofrecido un acuerdo programático a Sánchez y cuatro opciones de encaje en el Gobierno. El PSOE, sin embargo, ha rechazado de pleno tanto la última oferta de Podemos como la que ellos mismos les hicieron en julio. O acuerdo programático o nada.