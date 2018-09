Ana Pastor llama la atención a Sánchez y Rivera por su comportamiento durante la sesión de control

La primera sesión de control al Gobierno con Pablo Casado como líder del Partido Popular se esperaba tensa y así fue. Pedro Sánchez y Albert Rivera recibieron el «toque» de Ana Pastor cuando el líder de Ciudadanos preguntó por la tesis doctoral del presidente, una pregunta que no aparecía en el orden del día del Congreso y que llevó la trifulca a los escaños de la Cámara Baja.

Aunque en la página web del Congreso aparece que la pregunta de Albert Rivera versaría sobre el cumplimiento de los derechos civiles en Cataluña, el líder de Ciudadanos preguntó directamente por la tesis doctoral de Pedro Sánchez a raíz de la dimisión de la ministra de Sanidad Carmen Montón.

En ese momento se produjo un breve silencio en el hemiciclo que ocupó la presidenta de la cámara: «Señor presidente, es de aplicación del artículo 80 en cuanto a que se responde a la pregunta que se le ha formulado, muchas gracias. En aplicación del reglamento», dijo Ana Pastor. «Les recuerdo a sus señorías que es de aplicación el artículo 80 tanto en las preguntas orales como en el resto de intervenciones y se lo estoy recordando al presidente del Gobierno como se lo recordaré a cualquiera de ustedes en el caso de que el contenido sea distinto. Y el que contesta lo hace a la pregunta que se le ha realizado».

En ese momento ha vuelto el revuelo al Congreso y Pedro Sánchez ha respondido a Albert Rivera, a quien ha dicho que su tesis está accesible de acuerdo con la ley. Tras la réplica de Rivera, Sánchez le ha acusado de convertir «su pregunta parlamentaria en un lodazal». El presidente del Gobierno se ha extendido más del tiempo permitido, le han desconectado el micrófono y ha seguido su intervención mientras Ana Pastor le llamaba al orden.

Todo apunta a que la tesis de Pedro Sánchez dejará nuevos momentos de tensión en el Congreso de los Diputados.

El artículo 80 del Congreso no dice nada sobre los turnos de preguntas

Ana Pastor se refirió al artículo 80 del reglamento para mediar en la disputa entre Pedro Sánchez y Albert Rivera. Sin embargo, dicho artículo no dice nada sobre los turnos de preguntas ni el contenido de las mismas: «Las votaciones no podrán interrumpirse por causa alguna. Durante el desarrollo de la votación, la Presidencia no concederá el uso de la palabra y ningún Diputado podrá entrar en el salón ni abandonarlo».