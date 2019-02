Page mantiene su crítica y el PSC defiende que el diálogo sea estatal Insiste en que el relator es «inviable» y Lambán cree que Sánchez está siendo engañado

V. R. ALMIRÓN / D. TERCERO

La tempestad política que el Gobierno de España levantó al aceptar la figura del «relator», para participar en las negociaciones con el independentismo catalán, sigue su oleaje en el seno del PSOE dos días después de las palabras de la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo. Una situación que ayer se agravó con la posición del PSC, voz del PSOE en Cataluña, que dio un paso más y defendió, en la línea del independentismo, la creación de una mesa de partidos de ámbito nacional con la participación de un «relator».

Ferran Pedret, diputado autonómico y en representación del PSC, aseguró en una entrevista para TV3 que «lo que se ha hablado, ahora, es crear un tercer espacio, que sería un espacio de diálogo entre formaciones políticas de ámbito estatal y es aquí donde cabría situar la figura del relator». Y añadió: «Esta es nuestra posición y la que hemos explicado por activa y por pasiva». De esta manera, el PSC situó la polémica figura del «relator» al margen de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat y de la «mesa de diálogo» entre partidos de ámbito autonómico, ya creada y en la que no están ni Cs, ni PP ni la CUP.

En el Gobierno siguen sin ser capaces de aclarar su postura al respecto. Pero Ferraz se vio obligado a mandar ayer un argumentario a sus cargos en toda España para tratar de explicar unos planteamientos que, de manera genealizada, han sido, cuestionados, como mínimo, por la confusa manera de explicarlo por parte de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en quien en privado se centran todas las críticas. En el documento que los socialistas enviaron a sus cargos en toda España, y al que tuvo acceso ABC, se defiende que ese segundo espacio de diálogo se desarrolle «a nivel de partidos en Cataluña». También se centra Ferraz en explicar la polémica figura del relator, que defienden como «garantía de transparencia». Se defiende que será «una persona neutral y elegida de común acuerdo por los partidos que se sienten en dicha mesa» y que su función será «coordinar las reuniones y ayudar». Y se preocupa en dejar claro «ni es un mediador ni es una figura internacional».

Mientras tanto, la posición del secesionismo institucionalizado no ha variado. Elsa Artadi, portavoz de la Generalitat y representante del gobierno catalán en las reuniones con Calvo, insistió, este jueves, en que la vicepresidenta del Gobierno mantiene su «compromiso» en negociar los aspectos de la mesa de partidos de ámbito nacional. «En todas las reuniones en privado con Calvo queda claro que el relator es para la mesa de partidos estatales. Y nos dice: está claro, está claro, tiene que haber alguien de la ejecutiva federal del PSOE», añadió Artadi, en una entrevista para TV3. A última hora de la tarde, fuentes oficiales de la Generalitat confirmaron a ABC que durante el día de ayer se mantuvo el canal de comunicación entre Calvo y Artadi abierto con contactos «esporádicos» pero sin llegar a reunirse vía internet entre los dos gobiernos.

La fractura en el PSOE

Dentro del PSOE las aguas no han vuelto a su cauce. Desde la dirección federal se evita considerar la petición de Emiliano García-Page de convocar al Consejo de Política Territorial. Aunque es algo que no demanda solo el presidente de Castilla-La Mancha, sino que también compartió el líder socialista en Castilla y León, el afín a Sánchez Luis Tudanca. Pero tras la confusión de la víspera, los líderes territoriales más afines a Sánchez, aunque principalmente de federaciones más pequeñas, salieron a respaldar al Gobierno. En su mayoría aprovechando la marcha que PP y Ciudadanos han convocado para el próximo domingo en Madrid. El más relevante fue el presidente valenciano, Ximo Puig, que despreció esa marcha como «una exageración de la oposición absolutamente impresentable».

La presidente del PSOE, Cristina Narbona, cuestionó a Page porque «especula con algo que no está sucediendo». Pero el barón socialista insistió en sus críticas a la figura del relator: «Una cosa es que unos u otros se presten a ayudar, y otra que haya un testigo oficial y emita un laudo y lo tengan que aceptar las partes. Ese mediador es el que ofrece la solución, eso no me parece correcto», señaló, recalando que es «inviable» esa figura. El presidente de Aragón, Javier Lambán, lamentó que el Gobierno esté siendo engañado por sus interlocutores: «Sánchez sigue confundido, en su buena fe, por unos independentistas que son congénitamente desleales y mentirosos».