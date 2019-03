Pablo Casado en Telecinco Casado: «Que nos llamen cobardes es una falta de respeto» El Presidente del PP responde en una entrevista con Pedro Piqueras a las declaraciones de VOX sobre Aznar y la «derechita cobarde»

Durante una entrevista en Informativos Telecinco, Pablo Casado ha sido preguntado sobre las declaraciones de VOX en las que estos le acusan de ser la «derechita cobarde». Si ayer, el propio Aznar respondía a estas acusaciones, hoy el candidato del PP ha aprovechado para salir en defensa del expresidente: «tras veinte asesinados por ETA, que nos llamen cobardes es una falta de respeto; también para Aznar que pudo haber sido asesinado tres veces» y añadió que «ningún valiente presume de serlo».

Siguiendo con la posible llegada de VOX al Congreso, Piqueras le ha preguntado sobre las diferencias entre el PP y los partidos que buscan copar la derecha. Casado ha reconocido que al llegar a la dirección del Partido Popular se ha encontrado «con un espacio electoral partido en tres» y que su aspiración «es refundarlo».

A la hora de hablar de pactos, Casado reconoce que le «parecen mal algunas cosas que escucha del Secretario General de Vox», pero es «mucho peor lo que escucho de Podemos».

Durante la entrevista también ha hablado sobre las posibles propuestas ministeriales que él y Rivera han intercambiado en las últimas horas: «me parece una pena. Después de un mes en el que he venido diciendo que había que optimizar esfuerzos si no queremos que Sánchez siga gobernando, sabiendo que el centroderecha suma en votos pero no en escaños». Y para acabar aclaró que no se trata de una «luha entre los dos» ya que coinciden en que, si así lo quieren los españoles en las urnas, «será muy fácil llegar a un Gobierno de coalición».