Monarquía y ejemplaridad

Narciso Michavila SEGUIR Actualizado: 16/08/2020 02:20h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Opiniones relacionadas Yo sí creo en las encuestas

España está viviendo muchos finales de ciclo, acelerados por las crisis sanitaria y económica, que son ahora las principales preocupaciones de los españoles; conviene no olvidarlo para comprender la reacción social a la noticia de la marcha de España del Rey emérito. La sociedad no está en estos momentos para abrir nuevos debates sobre el modelo de Estado, lo que no evita la reprobación social tanto de la decisión de Juan Carlos I de vivir fuera de España, como de su comportamiento privado en los últimos años. Ahora bien, la noticia parece haber provocado un cierre de filas en torno al actual modelo de monarquía parlamentaria. ¿Cómo es esto posible? Es posible porque la mayoría considera que el Rey Felipe VI y la Reina Letizia están siendo ejemplares en sus obligaciones. Como lo fue en su día Juan Carlos I, o como lo ha sido siempre la Reina Sofía. Y porque la alternativa, el modelo republicano, tampoco garantiza el comportamiento ejemplar del Jefe del Estado.

La encuesta de GAD3 sobre la Monarquía muestra, una vez más, el sentido común de los españoles y demuestra que no sólo es posible, sino deseable, conocer su opinión sobre la Corona. Es imposible mejorar lo que se desconoce.

=================================================

Narciso Michavila es Presidente de GAD3