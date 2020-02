La Moncloa evaluará las leyes de Podemos para evitar nuevas crisis La torpeza y la inexperiencia de los de Iglesias obligan a perfeccionar los mecanismos de control de la coalición

Un mes y medio llevan PSOE y Unidas Podemos (UP) subrayando que «no hay dos gobiernos, sino dos partidos dentro de un Gobierno». Aunque, enunciados aparte, se demostró esta semana que la firma de la coalición no viene libre de discordancias. «Cuando hay discrepancias, nos reunimos y lo solucionamos». Pero se reconoce después de las primeras fisuras que el control no ha sido suficiente. Los socialistas insisten con frecuencia (detrás de los micrófonos) en que la bisoñez de UP en el Gobierno les genera inseguridad y la minoría de estos en la coalición les obliga a aceptar algunos filtros del PSOE.

Entre las fórmulas que se han acordado, frente a la torpeza y la inexperiencia, La Moncloa evaluará las proposiciones de ley e iniciativas de UP para que no estallen más crisis dentro del gabinete bicolor. La mala praxis de esta semana –el choque con la ley de libertades sexuales a razón de la reforma del Código Penal para el consentimiento sexual y la política migratoria– les obliga a mejorar la coordinación. Reconocen que deben consensuar posturas para anticiparse a la colisión.

Por ello, seguirán trabajando en el protocolo de coordinación del Gobierno de coalición y de los grupos parlamentarios, que, dicen, «funcionan bien» y mejorarán el diálogo. «Estamos creando la manera de hacer coalición, es un precedente, forma parte de un proceso de aprendizaje», explican fuentes conocedoras de las reuniones. Además, el contacto entre sus portavoces, Adriana Lastra y Pablo Echenique, es constante. «Todos los lunes hablan para anticiparse a la Junta de Portavoces», apostillan desde su entorno.

Medidas revisadas por Calvo

UP ha enviado esta semana a Relaciones con las Cortes, dentro del Ministerio de Presidencia dirigido por la vicepresidenta Carmen Calvo, siete proposiciones de ley con las que creen que pueden «llegar más fácilmente a un acuerdo con el PSOE». Algunas ya se habían presentado anteriormente, pero decayeron con el anticipo electoral y otras son medidas del acuerdo de coalición. No en todas hay consenso y remitirlas no garantiza su registro, pero, señalan, tocará negociar diferencias.

Las propuestas de UP son sobre la mejora del sistema agrario; publicar los gastos reservados a los diez años de su uso (ya registrada por En Comú en 2017); suprimir la jurisdicción militar en la Guardia Civil (parecida a una de ERC); la deslocalización de la industria; medidas para «proteger» la libertad de expresión; la introducción del sector de prevención de incendios y bomberos forestales dentro del Sistema Nacional de Protección Civil y eliminar la segregación escolar por sexo.

PSOE y UP acuerdan un contacto constante y «anticiparse» con reuniones para preparar el discurso antes de presentar una iniciativa o fijar una posición

«Se trata de anticiparse, si sabemos que va a salir una sentencia del Tribunal Europeo o que tenemos diferencias de fondo en una iniciativa, hay que reunirse y trabajar antes de presentar una posición o de explicar un texto legislativo», explican las fuentes antes mencionadas. Advierten además de que para presentar los Presupuestos Generales del Estado no puede darse ninguna discordancia y que se tendrán que poner de acuerdo en cada uno de los puntos.

Una coordinación que no existió con la ley de Eutanasia, registrada por el PSOE, donde, a pesar de tener posiciones casi idénticas, aún tendrán que trabajar juntos en alguna enmienda en el proceso de tramitación. Y tampoco fue efectiva en la negociación de la Ley de Libertades Sexuales, que estuvo semanas paralizada por el Ministerio de Justicia –el PSOE quería que la reforma penal fuera separada del texto de UP–. No obstante, Justicia cedió y se impuso el criterio del Ministerio de Igualdad de Irene Montero durante la negociación en la Comisión Permanente de seguimiento del Gobierno de coalición. «Nosotros sabemos acercarnos a ellos, pero ellos también saben acercarse a nosotros», explicaron desde el Grupo Confederal.

«Todavía más reforzados»

Los principales interlocutores durante esas reuniones fueron Iván Redondo con Juanma del Olmo y Julio Rodríguez, en la comisión permanente del Gobierno, y Adriana Lastra y Pablo Echenique, durante la de coordinación parlamentaria. «Las fricciones se superaron, la valoración de la coordinación y de las relaciones entre ambos partidos del Gobierno es positiva», señalan desde los dos equipos.

El vicepresidente defiende que «la forma de cerrar las polémicas» entre PSOE y UP de esta semana ha contribuido a «reforzar la unidad del Gobierno»

Ayer durante un encuentro del Grupo Confederal, en Madrid, para abordar los retos del Gobierno de coalición, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, valoró que la forma de «cerrar las polémicas» ha generado que la imagen de «unidad» del Ejecutivo «salga todavía más reforzada». Después de que estallase la primera crisis entre los dos partidos, Iglesias quiso subrayar la «gran coordinación» con el PSOE. «Quiero mandar desde aquí un mensaje al presidente del Gobierno (Pedro Sánchez) por no haber dejado ni un minuto de garantizar esa unidad del Gobierno de nuestro país», expresó. «No vamos a dar ni medio flanco de ataque a la oposición de la ultraderecha y la ultra-ultraderecha», zanjó.