Día de las víctimas del terrorismo Marimar Blanco, sobre la entrevista de Otegui: «Las víctimas no nos merecemos tanto desprecio» El diputado de Bildu Jon Iñárritu celebra el minuto de silencio en el hemiciclo y después aplaude

Inevitable que una jornada como la de hoy, en la que se celebra el Día de las Victimas del Terrorismo de España, el acto institucional en el Congreso se viera empañado por la indignación producida por la entrevista al terrorista condenado y coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegui, precisamente anoche y en la televisión pública, TVE.

De «inaceptable, vergonzante y humillante» lo ha tachado en su discurso ante la Cámara este mediodía Marimar Blanco, presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo que engloba a todas las asociaciones, en nombre de las que ha lamentado profundamente el «blanqueo» al que se está sometiendo al etarra, de cuya formación política dependen investiduras y repartos de poder pendientes tras las últimas elecciones autonómicas y generales.

Como anunciara Otegui en esa entrevista además, uno de los diputados de la izquierda abertzale en Madrid, Jon Iñárritu, ha entrado en el salón de Plenos donde se celebraba el homenaje para sumarse al minuto de silencio en recuerdo de las víctimas, tras lo que también se ha adherido al aplauso espontáneo que de los familiares y el resto de parlamentarios que ocupaban el hemiciclo.

«No entendemos como la institución pública, Radio Televisión Española, brindó ayer noche sus micrófonos en 'primer time' a un terrorista que no ha mostrado arrepentimiento de su pasado, más bien todo lo contrario. Es inaceptable, vergonzante y humillante que la televisión pública se convierta en un altavoz infame de un terrorista confeso como es Otegui», es parte del reproche que ha lanzado la presidenta de la FVT, que igualmente ha exigido una vez más la prohibición de los actos de recibimiento y homenaje a terroristas y se les exija colaborar en el esclarecimiento de los casos pendientes antes de recibir ningún beneficio penitenciario.

Marimar Blanco también ha pedido expresamente que se rechace la formación de gobiernos con el apoyo de los herederos de ETA. «Es incomprensible e inasumible que quienes jamás han condenado un solo atentado de ETA asuman el control de las instituciones. No señorías, no todos los partidos políticos merecen igual consideración. No podemos olvidar que los herederos de Batasuna ahora serán legales, pero mantiene a día de hoy una trayectoria manchada por un reguero de sangre imborrable. Por lo tanto, no todo vale en política», ha insistido. Su discurso se cerró con un aplauso en pie de todos los presentes que no secundaron ni Unidas Podemos ni ERC ni el PNV.

El acto en el Congreso de los Diputados ha contado con el discurso insitucional de su presidenta, Meritxell Batet, que ha reclamado para las víctimas «mantener su memoria» y «su «mensaje ético».